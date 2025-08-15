Zbigniew Boniek o aferze z transparentem: Nie interesuje mnie żydowska grupa 10-20 debili

Raków Częstochowa pokonał Maccabi Hajfa 2:0, odrabiając straty z pierwszego meczu (0:1) i awansując do finałowej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji. Jednak więcej niż o meczu mówi się o skandalicznym transparencie wywieszonym na trybunach przez kibiców z Izraela. Mecz odbył się w Debreczynie, bo ze względu na wojnę izraelskie zespoły nie mogą rozgrywać domowych spotkań w swoim kraju. Gorąco zrobiło się już dzień przed spotkaniem podczas oficjalnych treningów. Maccabi oskarżyło zawodników Rakowa, że nie poczekali, aż oni zejdą z boiska, a polska strona w odpowiedzi zwróciła uwagę, że to zespół z Izraela przedłużył zajęcia. Doszło do przepychanek.

Skandal! Piłkarze Rakowa Częstochowa zaatakowani. Fizyczna konfrontacja [WIDEO]

Skandaliczny transparent kibiców Maccabi Hajfa. Oskarżyli Polaków o Holokaust

W czwartek przez większą część spotkania było w miarę spokojnie, ale pod koniec potyczki kibice Maccabi zachowali się w sposób wręcz skandaliczny. Fani drużyny z Izraela wywiesili transparent o treści "Murderers since 1939", czyli "Mordercy od 1939 roku", tym samym oskarżając wprost Polaków o Holokaust.

Prezydent Nawrocki i minister Sikorski reagują na transparent kibiców z Izraela

Prezydent Karol Nawrocki na platformie X bardzo ostro zareagował na transparent wywieszony przez kibiców z Izraela: „Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich – ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa”.

Transparent skrytykowali też ministrowie: sportu, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz cyfryzacji, a także rzecznik rządu.

Na transparent zareagowała też ambasada Izraela w Polsce. „Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem. Na takie słowa i czyny żadnej ze stron nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców” – oświadczyła ambasada na platformie X.

Minister MSZ Radosław Sikorski w piątek przed południem też zareagował na całą aferę. Skomentował oświadczenie ambasady Izraela w Polsce:

- Dobrze, że ambasada Izraela w Polsce zareagowała na skandaliczny transparent. Skądinąd mam nadzieję, że izraelska młodzież jest uczona, że w 1939 to hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę i zaczęły mordować jej obywateli wszystkich wyznań i narodowości - napisał Radosław Sikorski na platformie X, po czym dodał: - Przy okazji informuję, że dyplomacja to nie kibolska ustawka. Haniebny transparent nie wystawiło państwo Izrael tylko tamtejsze zakute łby. Ustaliłem z ministrem Kierwińskim, że jeśli Węgry pomogą nam ich zidentyfikować to dostaną zakaz wjazdu do Polski. Proszę też zważyć czy chcemy aby nasz ambasador był wzywany na dywanik w Tel Awiwie za każdym razem gdy jakiś dureń napisze ‚ŁKS Żydy.’ - dodał minister Sikorski.

Zbigniew Boniek ostro o aferze: Grupa żydowskich debili

Teraz na aferę z transparentem kiboli Maccabi Hafja zareagował Zbigniew Boniek, legenda polskiego futboli i były prezes PZPN. Zrobił to w swoim stylu na platformie X:

Na X robię co i jak mi się podoba. Nie bawię się w populizm, ani w tanie oklaski. A już zupełnie nie interesuje mnie żydowska grupa 10-20 debili. Na meczu byli ludzie odpowiedzialni za organizacje i porządek. Zobaczymy czy będą jakieś konsekwencje. Zabawa, kto głośniej krzyczy jest większym patriotą nie ma nic wspólnego z rzeczywistością - napisał Zbigniew Boniek.