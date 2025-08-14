Mecz odbył się w Debreczynie, bo ze względu na wojnę izraelskie zespoły nie mogą rozgrywać domowych spotkań w swoim kraju. Gorąco zrobiło się już dzień przed spotkaniem podczas oficjalnych treningów. Maccabi oskarżyło zawodników Rakowa, że nie poczekali, aż oni zejdą z boiska, a polska strona w odpowiedzi zwróciła uwagę, że to zespół z Izraela przedłużył zajęcia. Doszło do przepychanek i zrobiło się nerwowo.

W czwartek przez większą część spotkania było w miarę spokojnie, ale pod koniec potyczki kibice Maccabi zachowali się w sposób wręcz skandaliczny. Fani drużyny z Izraela wywiesili transparent o treści "Murderers since 1939", czyli "Mordercy od 1939 roku", tym samym oskarżając wprost Polaków o Holokaust.

Na tym się jednak nie skończyło. Jak poinformował obecny na meczu dziennikarz Łukasz Ciona, po spotkaniu piłkarze Rakowa zostali sprowokowani przez kibiców Maccabi. "Doszło do gigantycznej awantury, mnie osobiście pracownicy Maccabi wyzywali od nazistów" - napisał Ciona na portalu "X". "Spiker Maccabi wyzywa nas od nazistów, to są jacyś chorzy ludzie" - dodał Ciona.

Do sprawy na konferencji prasowej odniósł się Marek Papszun. - Nie widziałem transparentu, natomiast już od wczoraj zachowanie gospodarzy było skandaliczne. Wywołali awanturę, ja to trochę bagatelizowałem, ale to poszło dalej. Niesamowita historia. Myślę, że na ten klub powinny być nałożone duże kary, bo to nie miało nic wspólnego z postawą fair play. Na trybunach być może są różni ludzie, ale w środku to musi być jakiś szacunek do rywala, tym bardziej, że przegrałeś w sposób zdecydowany i cały czas próbowałeś doprowadzać do konfrontacji i takich sytuacji, z którymi nie spotkałem się jeszcze w meczach pucharowych - powiedział trener Rakowa.

Skanadaliczny transparent wywieszony przez kibiców Macabi Haifa oskarżający Polaków o Holocaust!!! CO TO MA ZNACZYĆ?? Żądam interwencji i kary! @UEFA @BoniekZibi pic.twitter.com/wUF5HIdyHn— Łukasz Ciona (@CionaSport) August 14, 2025

Władysław Kosiniak-Kamysz: Konieczna jest jednoznaczna reakcja UEFA. Nie ma i nie będzie zgody na kłamstwa historyczne wobec naszego narodu

Treść skandalicznego transparentu szybko dotarła do najważniejszych osób w naszym państwie. "Absolutnie skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców podczas meczu Ligi Konferencji względem Polski i Polaków. Konieczna jest jednoznaczna reakcja UEFA. Nie ma i nie będzie zgody na kłamstwa historyczne wobec naszego narodu" - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz na portalu "X".