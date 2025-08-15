Polska ściga kibiców z Izraela! Skandaliczny transparent w Debreczynie na meczu Maccabi-Raków

Skandal na meczu Maccabi - Raków

Na banerze, napisanym po angielsku, widniało: "Mordercy od 1939 roku". Został on zaprezentowany w czwartek przez fanów izraelskiego klubu Maccabi Hajfa podczas meczu eliminacji Ligi Konferencji Europy przeciwko Rakowowi Częstochowa. Sprawę skomentował szef MSWiA.

"Po wczorajszych haniebnych transparentach izraelskich kibiców w Debreczynie Polska Policja wystąpiła do strony węgierskiej o możliwość zidentyfikowania sprawców wywieszenia transparentu antypolskiego" – napisał na X, dodając, że Polska oczekuje współpracy ze strony węgierskich służb.

W nocy z czwartku na piątek ambasada Izraela w Polsce potępiła na platformie X treść baneru: "Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem. Na takie słowa i czyny żadnej ze stron nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców".

Specjalne pismo do UEFA

Do sprawy odniosła się także Kancelaria Prezydenta, Instytut Pamięci Narodowej oraz minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, który skierował pismo do prezesa UEFA z wnioskiem o wyciągnięcie konsekwencji wobec kibiców i klubu Maccabi Hajfa.

Spotkanie rozegrano w Debreczynie na Węgrzech, gdzie Maccabi występowało w roli gospodarza. Raków, po porażce 0:1 u siebie, w rewanżu zwyciężył 2:0 i awansował do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy.

