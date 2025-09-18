Zdecydowana reakcja w sprawie Izraela. Hiszpanie naprawdę chcą to zrobić

Bojkot mundialu?

Pepe Lopez, sekretarz generalny Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) i członek Kongresu, zapowiedział, że rozważenie bojkotu mistrzostw jest jedną z opcji, które mogą zostać w przyszłości podjęte.

– Nie wiemy jeszcze na pewno, które drużyny i kraje wezmą udział w mistrzostwach świata w 2026 roku – powiedziała minister edukacji, kształcenia zawodowego i sportu Pilar Alegria, cytowana przez „20Minutos”.

ZOBACZ TEŻ: Robert Lewandowski może już dziś wyprzedzić Cristiano Ronaldo w Lidze Mistrzów! Wystarczy mu jeden gol

Jan Tomaszewski wspomina pamiętne mecze Polska - Holandia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nie tylko MŚ

– Sport nie jest i nie może być odizolowany od tego, co dzieje się w realnym świecie, zwłaszcza jeśli chodzi o masowe naruszenia praw człowieka – dodała Alegria, apelując do międzynarodowych federacji sportowych o zawieszenie Izraela.

ZOBACZ TEŻ: Prawda o byłym selekcjonerze. Piłkarze go nienawidzili, a nawet cały kraj. "Pogrąża kolejną kadrę”

Podobne stanowisko wcześniej zajął premier Pedro Sanchez, który wezwał do odsunięcia od międzynarodowych rozgrywek zarówno izraelskich, jak i rosyjskich sportowców – do czasu zakończenia konfliktów w Strefie Gazy i na Ukrainie. 14 września, podczas finału kolarskiej Vuelta a España, premier otwarcie wsparł propalestyńskie protesty przeciwko startowi izraelskiej drużyny.

Nie tylko piłka nożna znalazła się na celowniku. Hiszpania rozważa również bojkot Eurowizji, jeśli w konkursie wystartuje reprezentant Izraela.