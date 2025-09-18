Robert Lewandowski może już dziś wyprzedzić Cristiano Ronaldo w Lidze Mistrzów! Wystarczy mu jeden gol

Lewandowski lepszy od Ronaldo? W tym może wyprzedzić Portugalczyka!

Robert Lewandowski przez lata wyrósł na jednego z najlepszych piłkarzy w historii Ligi Mistrzów. Polak, który strzelanie rozpoczął w 2011 roku, ma na koncie już 105 goli w tych rozgrywkach. Warto zauważyć, że pierwsze trafienie zanotował stosunkowo późno, bo mając już 23 lata, ale dzięki profesjonalizmowi i długowieczności potrafił wyprzedzić wielu wybitnych napastników takich jak Raul, Thiery Henry, Ronaldo Nazario czy Luis Suarez. Trudno jednak oczekiwać, by zdołał kiedykolwiek wdrapać się na szczyt, jeśli chodzi o miano najskuteczniejszego strzelca Ligi Mistrzów. Przed nim wciąż jest Leo Messi, do którego brakuje mu 24 bramki, więc Lewandowski musiałby rozegrać jeszcze przynajmniej dwa świetne sezony, by wyprzedzić Argentyńczyka, a przecież do prowadzącego Ronaldo brakuje mu jeszcze więcej, bo aż 35 bramek!

Ale piłka nożna i Liga Mistrzów to nie tylko sucha liczba strzelonych bramek. Wielu fanów uwielbia statystyki, a te prowadzone są pod najróżniejszym kątem. I okazuje się, że Robert Lewandowski w dwóch zestawieniach jest dokładnie na poziomie Cristiano Ronaldo, więc w nadchodzącym meczu będzie miał szansę Portugalczyka przeskoczyć! Lewandowski oraz Ronaldo w swojej karierze w Lidze Mistrzów strzelili bramkę 38 różnym klubom. Jeśli Polak trafi w dzisiejszym meczu przeciwko Newcastle, to będzie to jego 39. ofiara w LM. Więcej miał tylko Messi – Argentyńczyk trafił w Lidze Mistrzów przeciwko 40 różnym rywalom. To jednak nie koniec.

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani

Okazuje się, że Lewandowski i Ronaldo dzierżą wspólnie również rekord w liczbie bramek strzelonych w Lidze Mistrzów z... rzutów karnych. Obaj trafiali po 19 razy z 11. metra. Jeśli więc Barcelona otrzyma rzut karny przeciwko Newcastle, a Lewandowski go wykorzysta, przeskoczy on legendarnego Portugalczyka w dwóch zestawieniach Ligi Mistrzów.

