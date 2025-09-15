Robert Lewandowski z 105 golami zajmuje trzecie miejsce wśród najlepszych strzelców w historii Ligi Mistrzów.

Polski napastnik ustępuje tylko Cristiano Ronaldo i Lionelowi Messiemu, ale młodzi snajperzy depczą mu po piętach.

Sprawdź, czy Lewandowski powiększy swój dorobek w starciu z Newcastle i kto zagraża jego pozycji w klasyfikacji!

Kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski, to legenda światowej piłki nożnej i prawdziwy dominator europejskich boisk w ostatniej dekadzie. Jego niesamowita skuteczność znalazła odzwierciedlenie w najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywkach na świecie. Polak ma na swoim koncie już 105 bramek zdobytych na boiskach Ligi Mistrzów, co plasuje go na historycznym podium.

Dorobek ten, na który składają się gole strzelane dla Borussii Dortmund, Bayernu Monachium i FC Barcelona, jest absolutnie fenomenalny. Dzięki niemu Lewandowski na stałe zapisał się w annałach futbolu, stając w jednym rzędzie z największymi postaciami tej dyscypliny. Przed nim w klasyfikacji wszech czasów znajduje się już tylko dwóch piłkarzy, których nazwiska definiują całą epokę.

Klasyfikacja wszech czasów Ligi Mistrzów. Kto przed Lewandowskim?

Polski napastnik zajmuje zaszczytne, trzecie miejsce w tabeli najlepszych strzelców w historii Ligi Mistrzów. To osiągnięcie, które podkreśla jego wyjątkową klasę i regularność na najwyższym poziomie. Wyprzedzają go jedynie dwaj hegemoni współczesnego futbolu, którzy przez lata toczyli ze sobą pasjonującą rywalizację.

Liderem klasyfikacji wszech czasów pozostaje Portugalczyk Cristiano Ronaldo, zdobył aż 140 goli. Drugie miejsce zajmuje Argentyńczyk Lionel Messi, z dorobkiem 129 trafień. Obaj zawodnicy kontynuują swoje kariery poza Europą, co oznacza, że ich liczniki w Lidze Mistrzów się zatrzymały. Daje to Lewandowskiemu teoretyczną szansę na pogoń, choć dystans wciąż jest ogromny.

Mbappe i Haaland depczą Polakowi po piętach

O ile pozycja Ronaldo i Messiego wydaje się niezagrożona, o tyle Robert Lewandowski musi oglądać się za siebie. Tuż za czołówką czai się bowiem nowe, niezwykle głodne sukcesów pokolenie snajperów, które z każdym sezonem zbliża się do czołówki. Największe zagrożenie dla pozycji Polaka stanowią dwaj piłkarze: Kylian Mbappe i Erling Haaland.

Francuski gwiazdor Realu Madryt, ma na koncie już 55 bramek i zajmuje ósme miejsce. Biorąc pod uwagę jego wiek i klub, w którym będzie grał, można zakładać, że jego tempo zdobywania goli tylko przyspieszy. Zaledwie kilka trafień mniej ma Norweg Erling Haaland. Napastnik Manchesteru City jest maszyną do strzelania goli i z dorobkiem 49 bramek zamyka pierwszą dziesiątkę. Jego fenomenalna skuteczność sprawia, że eksperci wróżą mu pobicie wielu historycznych rekordów. Pogoń tej dwójki za Lewandowskim będzie jedną z najciekawszych indywidualnych rywalizacji w nadchodzących sezonach Ligi Mistrzów.

Najlepsi strzelcy w historii Ligi Mistrzów:

140 goli: Cristiano Ronaldo

129 goli: Lionel Messi

105 goli: Robert Lewandowski

90 goli: Karim Benzema

71 goli: Raul Gonzalez

57 goli: Thomas Mueller

56 goli: Ruud van Nistelrooy

55 goli: Kylian Mbappe

50 goli: Thierry Henry

49 goli: Erling Haaland

