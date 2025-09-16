Zasady Ligi Mistrzów. Wciąż nowa faza ligowa, najważniejsze informacje, kiedy finał Champions League?

Tak jak w zeszłym sezonie – również w tym 1. kolejka fazy ligowej LM będzie rozgrywana aż przed trzy dni, od dziś aż do czwartku. Wtorkowe mecze: Bilbao – Arsenal, PSV – Union Saint-Gilloise, Benfica – Karabach, Juventus – BVB, Real – OM, Tottenham – Villarreal (wszystkie mecze w Canal+).

Zasady Ligi Mistrzów

Każdy zespół rozegra osiem meczów z rywalami wylosowanymi w sierpniu, a wszystkie drużyny zostaną umieszczone w jednej, wspólnej tabeli. Ekipy z miejsc 1–8 awansują bezpośrednio do 1/8 finału, natomiast drużyny sklasyfikowane na pozycjach 9–24 powalczą o tę fazę w barażach.

Od tego sezonu UEFA przyzna nagrodę dla najlepszej ósemki ligi – kluby z czołówki otrzymają prawo gry rewanżu u siebie w fazie pucharowej. Co więcej, jeśli niżej notowany zespół wyeliminuje rozstawionego przeciwnika, automatycznie przejmie jego status.

Mało Polaków w Lidze Mistrzów

W poprzedniej edycji Ligi Mistrzów do fazy zasadniczej zgłoszono łącznie 15 polskich piłkarzy (listy A i B). Teraz w kadrach drużyn biorących udział w LM znalazło się zaledwie sześciu Polaków: Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny (FC Barcelona), Nicola Zalewski (Atalanta), Piotr Zieliński (Inter Mediolan), Mateusz Kochalski (Karabach Agdam) oraz Dominik Sarapata (FC Kopenhaga).

Nowa godzina finału

Spotkanie finałowe, w którym zmierzą się dwie najlepsze drużyny, zaplanowano na 30 maja 2026 roku na Puskás Arenie w Budapeszcie. W przeciwieństwie do poprzednich lat pierwszy gwizdek nie zabrzmi o 21:00, lecz już o godzinie 18:00.

