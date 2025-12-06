Losowanie mundialu: Oni boją się Polaków przed turniejem. Wielki niepokój

5 grudnia (piątek) odbyła się ceremonia losowania mistrzostw świata w piłce nożnej

Reprezentacja Polski w przypadku awansu z baraży zagra z Holandią, Tunezją i Japonią

Jedna z reprezentacji bardzo boi się gry z reprezentacją Polski i wie, że będzie musiała wnieść się na wyżyny

Losowanie mundialu: Tunezja boi się gry z Polską!

Tunezyjskie media oceniają grupę F piłkarskich mistrzostw świata jako jedną z najbardziej wymagających w całym turnieju. Komentatorzy wskazują Holandię i Japonię jako faworytów do awansu, jednocześnie z uwagą przyglądając się ścieżce barażowej, z której do stawki może dołączyć reprezentacja Polski.

Dziennikarze portali Kawarji oraz Webdo zgodnie określają wylosowany zestaw rywali mianem „solidnego” i „trudnego”. W ich ocenie największe szanse na grę w dalszej fazie turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku mają drużyny z Europy i Azji. - Faworytem grupy F będzie znana z dyscypliny taktycznej Holandia. Z kolei Japonia stale rozwija się i podnosi swój poziom piłkarski - analizuje portal Kawarji.

Niepokój w Tunezji budzi również kwestia czwartego zespołu, który zostanie wyłoniony w marcowych barażach. Media podkreślają, że zwycięzca rywalizacji między Polską, Albanią, Ukrainą a Szwecją będzie trudnym przeciwnikiem dla „Orłów Kartaginy”. Portal Webdo zaznacza, że tunezyjska kadra musi się „solidnie przygotować”, zachowując przy tym ambicję i pewność siebie.

Polska pokonała już Tunezję na mundialu

Miejscowe media przypominają jednak o atutach własnej reprezentacji. Radio Tunis zwraca uwagę, że dla Tunezji będzie to siódmy występ na mundialu, co stawia ją w gronie doświadczonych uczestników. Rozgłośnia podkreśla imponujący styl awansu – zespół wygrał dziewięć z dziesięciu meczów eliminacyjnych, nie tracąc w nich ani jednej bramki.

W przypadku ewentualnego awansu biało-czerwonych, Radio Tunis zapowiada rywalizację z piłkarzami formatu Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. Przypomniano również wątek historyczny: w 1978 roku, podczas swojego debiutu na mistrzostwach świata w Argentynie, Tunezja przegrała z Polską 0:1.