Wielka rewolucja na mundialu! Dodatkowe przerwy w trakcie meczu, kibice przeżyją szok

Zbliżające się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026, rozgrywane w USA, Kanadzie i Meksyku, przyniosą rewolucyjne zmiany.

FIFA wprowadza dwie dodatkowe, trzyminutowe przerwy w trakcie meczów, dzieląc każdą połowę na dwie kwarty.

Dowiedz się, dlaczego zdecydowano się na te zmiany i jaki wpływ będą miały na zdrowie zawodników oraz dynamikę gry.

Mundial 2026. Polska czeka na baraże

Atmosferę mundialu czuć coraz mocniej. W piątek, 5 grudnia, odbyło się losowanie grup do mistrzostw świata, które po raz pierwszy odbędą się aż w trzech krajach (w USA, Kanadzie i Meksyku). Polska - jeśli przejdzie przez baraże - zmierzy się z Holandią, Japonią i Tunezją. Do 1/16 awansują dwie najlepsze drużyny z każdej z 12 grup plus 8 ekip z trzecich miejsc. Szanse na wejście do fazy pucharowej są zatem relatywnie duże, większy problem może być z przejściem baraży. W pierwszym meczu zagramy w Warszawie z Albanią. W przypadku zwycięstwa w finale baraży do mundialu zmierzymy się z wygranym meczu Ukraina - Szwecja. Dopiero triumf w tym spotkaniu zapewni nam udział w mistrzostwach świata. A na nich kibicie przeżyją szok, bo FIFA zdecydowała się na wprowadzenie dwóch dodatkowych przerw w trakcie meczów.

Kwarty na mundialu. Nowe przepisy z powodu temperatur

Wszystko w trosce o zdrowie zawodników. Na czym konkretnie polegają przepisy? Sędziwie zobowiązani będą wstrzymać grę po 22. minutach każdej połowy, co de facto oznacza, że mecz będzie składał się z czterech kwart. Regulacja ta wynika z warunków pogodowych. W czasie mundialu bowiem najpewniej piłkarze będą musieli zmagać się z ekstremalnie wysokimi temperaturami. Przerwy trwać będą 3 minuty, czyli pięć razy krócej niż pauza pomiędzy połowami. W tym czasie zawodnicy będą mogli spokojnie się napić, co w przypadku upałów jest konieczne.

Mistrzostwa świata 2026 rozpoczną się 11 czerwca. Mecz otwarcia odbędzie się w mieście Meksyk. Zmierzą się w nim gospodarze z RPA. Finał z kolei rozegrany zostanie w Nowym Jorku. Zaplanowany jest na 19 lipca. Na mundialu 2026 po raz pierwszy zobaczymy aż 48 drużyn. Wcześniej (od 1998 roku) na piłkarskich mistrzostwach świata rywalizowały 32 drużyny.

