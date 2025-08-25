Ukraina zagra mecz eliminacji MŚ na Stadionie Wojska Polskiego! Wiadomo, z którym rywalem

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-08-25 14:03

Trwają eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej. Ukraina, jako członek czterodrużynowej grupy, dołączy do gry o mundial we wrześniu. Po meczach z Francją i Azerbejdżanem, Ukraina zagra w listopadzie na zakończenie eliminacji z Islandią. Mecz zostanie rozegrany na Stadionie Wojska Polskiego.

Polska - Ukraina

i

Autor: Lukasz Grochala/cyfrasport/ Cyfrasport Polska - Ukraina

Eliminacje MŚ: Ukraina rozegra mecz w Warszawie

Ukraina we wrześniu wejdzie do gry o wyjazd na piłkarski mundial. Mistrzostwa świata 2026 rozegrane będą w Ameryce Północnej – Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Pierwszy raz w historii udział w nich weźmie 48 reprezentacji, które zostaną podzielone na 16 grup po 3 drużyny. Ukraina o wyjazd na mundial walczy w grupie D z Francją, Islandią oraz Azerbejdżanem. Co ciekawe, ostatnie spotkanie Ukraińców rozegrane zostanie w Warszawie na Stadionie Wojska Polskiego.

Jak informuje portal 90minut.pl, chodzi o mecz Ukraina – Islandia, który zaplanowano na 16 listopada na godzinę 18:00. To spotkanie zakończy rywalizację w grupie D eliminacji mistrzostw świata.

- Spotkanie 10. kolejki grupy D eliminacji mistrzostw świata Ukraina - Islandia zostanie rozegrane na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie. Mecz odbędzie się 16 listopada o godz. 18:00 – czytamy na stronie 90minut.pl.

Terminarz Ukrainy w grupie D eliminacji mistrzostw świata

  • 5 września – Ukraina – Francja
  • 9 września – Azerbejdżan – Ukraina
  • 10 października – Islandia – Ukraina
  • 13 października – Ukraina – Azerbejdżan
  • 13 listopada – Francja – Ukraina
  • 16 listopada – Ukraina – Islandia
