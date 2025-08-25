Ukraina zagra mecz eliminacji MŚ na Stadionie Wojska Polskiego! Wiadomo, z którym rywalem

Eliminacje MŚ: Ukraina rozegra mecz w Warszawie
Ukraina we wrześniu wejdzie do gry o wyjazd na piłkarski mundial. Mistrzostwa świata 2026 rozegrane będą w Ameryce Północnej – Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Pierwszy raz w historii udział w nich weźmie 48 reprezentacji, które zostaną podzielone na 16 grup po 3 drużyny. Ukraina o wyjazd na mundial walczy w grupie D z Francją, Islandią oraz Azerbejdżanem. Co ciekawe, ostatnie spotkanie Ukraińców rozegrane zostanie w Warszawie na Stadionie Wojska Polskiego.
Jak informuje portal 90minut.pl, chodzi o mecz Ukraina – Islandia, który zaplanowano na 16 listopada na godzinę 18:00. To spotkanie zakończy rywalizację w grupie D eliminacji mistrzostw świata.
- Spotkanie 10. kolejki grupy D eliminacji mistrzostw świata Ukraina - Islandia zostanie rozegrane na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie. Mecz odbędzie się 16 listopada o godz. 18:00 – czytamy na stronie 90minut.pl.
Terminarz Ukrainy w grupie D eliminacji mistrzostw świata
- 5 września – Ukraina – Francja
- 9 września – Azerbejdżan – Ukraina
- 10 października – Islandia – Ukraina
- 13 października – Ukraina – Azerbejdżan
- 13 listopada – Francja – Ukraina
- 16 listopada – Ukraina – Islandia