Ukraina zagra mecz eliminacji MŚ na Stadionie Wojska Polskiego! Wiadomo, z którym rywalem

Eliminacje MŚ: Ukraina rozegra mecz w Warszawie

Ukraina we wrześniu wejdzie do gry o wyjazd na piłkarski mundial. Mistrzostwa świata 2026 rozegrane będą w Ameryce Północnej – Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Pierwszy raz w historii udział w nich weźmie 48 reprezentacji, które zostaną podzielone na 16 grup po 3 drużyny. Ukraina o wyjazd na mundial walczy w grupie D z Francją, Islandią oraz Azerbejdżanem. Co ciekawe, ostatnie spotkanie Ukraińców rozegrane zostanie w Warszawie na Stadionie Wojska Polskiego.

Jak informuje portal 90minut.pl, chodzi o mecz Ukraina – Islandia, który zaplanowano na 16 listopada na godzinę 18:00. To spotkanie zakończy rywalizację w grupie D eliminacji mistrzostw świata.

- Spotkanie 10. kolejki grupy D eliminacji mistrzostw świata Ukraina - Islandia zostanie rozegrane na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie. Mecz odbędzie się 16 listopada o godz. 18:00 – czytamy na stronie 90minut.pl.

Terminarz Ukrainy w grupie D eliminacji mistrzostw świata

5 września – Ukraina – Francja

9 września – Azerbejdżan – Ukraina

10 października – Islandia – Ukraina

13 października – Ukraina – Azerbejdżan

13 listopada – Francja – Ukraina

16 listopada – Ukraina – Islandia

