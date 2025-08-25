Nie żyje Józef Kurzeja, legenda Górnika Zabrze. Poruszające pożegnanie! „Był ewenementem”

Nie żyje Józef Kurzeja, legenda Górnika Zabrze

Smutne informacje zostały przekazane przez Górnika Zabrze. Rodzina klubu z Roosevelta pogrążyła się w żałobie po śmierci słynnego piłkarza śląskiego zespołu. Józef Kurzeja zmarł w wieku 77 lat. W zespole z Zabrza występował nie tylko w ligowych rozgrywkach, ale także w europejskich pucharach. Po zakończonej karierze Józef Kurzeja był lekarzem, pomagając innym ludziom.

- Poniedziałkowy poranek przyniósł niezwykle smutną informację o śmierci byłego piłkarza Józefa Kurzei. Świetny pomocnik, który grał w Górniku w latach 1973 – 78, ale przede wszystkim bardzo dobry i serdeczny człowiek. Żegnaj Przyjacielu! - czytamy na stronie Górnika Zabrze.

Poniedziałkowy poranek przyniósł niezwykle smutną informację o śmierci byłego piłkarza Józefa Kurzei.Świetny pomocnik, który grał w Górniku w latach 1973-78, ale przede wszystkim bardzo dobry i serdeczny człowiek. Spoczywaj w pokoju.Więcej 🔗 https://t.co/Nr1heATR4j pic.twitter.com/0va9zuyAmF— Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) August 25, 2025

Gdzie grał Józef Kurzeja?

Józef Kurzeja pierwsze kroki w poważnym, seniorskim futbolu stawiał w Odrze Opole, skąd trafił do Olimpii Poznań. Do Górnika Zabrze został wytransferowany ze Śląska Wrocław. Łącznie rozegrał w ekipie z Roosevelta 161 oficjalnych spotkań, w których zdobył osiem goli.

Jeszcze grając w piłkę nożną rozwijał także swoją wiedzę i wykształcenie. Rozpoczął studia medyczne, kończąc je na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Po zakończeniu kariery w Niemczech zrobił specjalizację radioonkologiczną, pracując także jako lekarz klubowy. Robił także uprawnienia trenera futbolu.

