Nie żyje Józef Kurzeja, legenda Górnika Zabrze. Poruszające pożegnanie! „Był ewenementem”

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-08-25 12:07

Ogromny smutek na Roosevelta. Nie żyje legendarny piłkarz Górnika Zabrze, Józef Kurzeja. Poruszająca informacja przekazana została w poniedziałek, 25 sierpnia. W zespole Górnika Zabrze grał w latach 70-tych XX wieku. - Najlepszy lekarz wśród piłkarzy – wspominają go na oficjalnej stronie śląskiego klubu.

Nie żyje Józef Kurzeja

i

Autor: Górnik Zabrze / X Nie żyje Józef Kurzeja

Nie żyje Józef Kurzeja, legenda Górnika Zabrze

Smutne informacje zostały przekazane przez Górnika Zabrze. Rodzina klubu z Roosevelta pogrążyła się w żałobie po śmierci słynnego piłkarza śląskiego zespołu. Józef Kurzeja zmarł w wieku 77 lat. W zespole z Zabrza występował nie tylko w ligowych rozgrywkach, ale także w europejskich pucharach. Po zakończonej karierze Józef Kurzeja był lekarzem, pomagając innym ludziom.

- Poniedziałkowy poranek przyniósł niezwykle smutną informację o śmierci byłego piłkarza Józefa Kurzei. Świetny pomocnik, który grał w Górniku w latach 1973 – 78, ale przede wszystkim bardzo dobry i serdeczny człowiek. Żegnaj Przyjacielu! - czytamy na stronie Górnika Zabrze.

Gdzie grał Józef Kurzeja?

Józef Kurzeja pierwsze kroki w poważnym, seniorskim futbolu stawiał w Odrze Opole, skąd trafił do Olimpii Poznań. Do Górnika Zabrze został wytransferowany ze Śląska Wrocław. Łącznie rozegrał w ekipie z Roosevelta 161 oficjalnych spotkań, w których zdobył osiem goli.

Jeszcze grając w piłkę nożną rozwijał także swoją wiedzę i wykształcenie. Rozpoczął studia medyczne, kończąc je na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Po zakończeniu kariery w Niemczech zrobił specjalizację radioonkologiczną, pracując także jako lekarz klubowy. Robił także uprawnienia trenera futbolu.

