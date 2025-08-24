Tragiczny wypadek w wyścigu juniorów w Hiszpanii. Nie żyje młody kolarz

Tragedia na trasie

Łącznie osiemnastu zawodników zostało ewakuowanych z miejsca wypadku, a trzech z nich znajdowało się w stanie ciężkim. Niestety, pomimo intensywnej pomocy, 17-letni Melendez zmarł na skutek odniesionych obrażeń.

W reakcji na tragedię burmistrz Aranda de Duero, miasta goszczącego wyścig, ogłosił dwudniową żałobę. Organizatorzy zawodów, uczestnicy oraz mieszkańcy oddadzą hołd młodemu kolarzowi w niedzielę na głównym placu miasta.

– Jestem głęboko zasmucony śmiercią Ivana Melendeza Luque, który tragicznie zginął dziś podczas Vuelta Ribera w Hiszpanii – napisał prezes Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI), David Lappartient, na portalu X. – Moje myśli są z jego bliskimi i wszystkimi, którzy opłakują jego śmierć w społeczności kolarskiej.