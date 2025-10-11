Rafał Majka ma za sobą niezwykle bogatą karierę kolarską. Wśród jego sukcesów można wymienić choćby zostanie drugim Polakiem w historii, który wygrał etap Tour de France, a do tego został pierwszym Polakiem, który wygrał klasyfikację górską tego najbardziej prestiżowego wyścigu kolarskiego. Jednocześnie, było to pierwsze zwycięstwo Polaka w jakiejkolwiek klasyfikacji wspomnianego wyścigu. Dokonał tego w 2014 roku, który był dla niego wyjątkowo udany, bo wówczas wywalczył sobie także zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Tour de Pologne.

Na tym jego osiągnięcia się nie kończyły, w 2015 roku został z kolei pierwszym Polakiem, który stanął na podium Vuelta a Espana, zajmując 3. miejsce w klasyfikacji generalnej. Rok później dokonał wielkiej rzeczy reprezentując Polskę – na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro zajął 3. miejsce i wywalczył brązowy medal w wyścigu ze startu wspólnego. W tym samym roku powtórzył też sukces z 2014, gdy wygrał klasyfikację górską Tour de France.

Przez lata kariery Rafał Majka reprezentował różne zespoły kolarskie, takie jak Saxo Bank, Bora Hansgrohe, czy obecnie UAE Team Emirates. Jego kariera właśnie jednak dobiega końca, a Rafał Majka w sobotę, 11 października, stanął na starcie swojego ostatniego wyścigu, a dokładnie Il Lombardia. Moment ten został uwieczniony przez kamery Eurosportu. – Rafał speszony, nieczęsto kończy się swoją karierę – zaczął jeden z komentatorów stacji – no i teraz przejazd Rafała Majki (…) tak wygląda kolarskie pożegnanie. Rafał Majka, ostatni start w karierze – dodał drugi. Kolarze ustawili się bowiem w szpaler, postawili rowery na tylnych kołach, a przednie dłońmi wprawili w ruch i właśnie między nimi przejechał Majka.

Jeszcze przed startem Rafał Majka podsumował w krótkich słowach swoją karierę na antenie Eurosportu. – Długa kariera, miejmy nadzieję, że szczęśliwa i trzymajcie za mnie kciuki w ostatnim dniu. Cieszę się z mojej kariery i dziękuję kibicom, że całą karierę mnie dopingowali i trzymali za mnie kciuki. Na pewno zostanie mi w pamięci Rio de Janeiro i etapy na Tour de France – Na pytanie o to, czy wieczorem planuje jakąś imprezę, Majka roześmiał się i rzucił – Zobaczymy!