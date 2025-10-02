Nie żyje wybitny polski kolarz! Startował na igrzyskach, wygrał Tour de Pologne

Nie żyje 5-krotny mistrz Polski Bogusław Fornalczyk. Miał za sobą wspaniałą karierę

Bogusław Fornalczyk urodził się 3 czerwca w 1937 roku w Jaworzniku koło Myszkowa. Już w młodości zaczął odnosić pierwsze sukcesy w kolarstwie. Jeszcze jako zawodnik klubu LZS Myszków dał o sobie usłyszeć całej Polsce, gdy w 1958 roku zdobył mistrzostwo Polski w wyścigu indywidualnym ze startu wspólnego, a następnie wygrał Tour de Pologne. – (…) nikomu nieznany kolarz z Jaworznika stał się pierwszym kolarskim idolem wiejskiej młodzieży – czytamy na stronie olimpijski.pl. Kolejne lata były dla niego równie udane, również po przenosinach do LZS Będzin w 1961 roku. W 1960 roku wziął udział w igrzyskach olimpijskich w Rzymie, choć nie odniósł tam większego sukcesu.

Kolarz wybudzony po koszmarnym wypadku w Tour de Pologne. 11 godzin walki o twarz

Łącznie Fornalczyk zdobył pięć tytułów mistrza Polski w różnych kategoriach, a oprócz zwycięstwa w Tour de Pologne zanotował także 2. miejsce w tym prestiżowym wyścigu w 1961 roku. Czterokrotnie startował w mistrzostwach świata (1958, 1959, 1961, 1962), niestety bez większych sukcesów. W 1959 i 1960 roku został wybrany przez PZKol najlepszym kolarzem Polski. Za swoje zasługi dla polskiego sportu został odznaczony państwowym odznaczeniem: Zasłużony Mistrz Sportu odznaczony m. in. Złotym Krzyżem Zasługi i Orderem Sztandaru Pracy II kl.

Dramatyczny wypadek legendy kolarstwa. Chris Froome doznał wielu obrażeń, potrzebna natychmiastowa operacja

Tak wygląda grób Ryszarda Szurkowskiego, kliknij w galerię poniżej:

Co ciekawe, po karierze kolarza został... górnikiem, osiadł w Będzinie. To właśnie Towarzystwo Przyjaciół Będzina poinformowało o jego śmierci i pożegnało go w obszernym wpisie w mediach społecznościowych. – W nocy odszedł od nas Bogusław Fornalczyk, wybitny kolarz i wyjątkowy człowiek, który zapisał piękną kartę w historii Będzina i polskiego sportu. Miał 88 lat. (…) Dla nas – przyjaciół – pozostanie zawsze „Szybkim Bogusiem”, człowiekiem skromnym, serdecznym i pełnym pasji. Zawsze był z nami na wieczorach klubowych, dzieląc się wspomnieniami i pogodnym uśmiechem. Pamiętamy też niezapomniane spotkanie w podszybiu dawnej kopalni „Paryż”, gdzie świętowaliśmy jego jubileusz 85. urodzin – były wspomnienia, muzyka i radość ze wspólnej obecności. Dziś żegnamy Mistrza, ale jego legenda i duch sportowej walki będą nam towarzyszyć na zawsze. Spoczywaj w pokoju – napisano w poście na portalu Facebook na stronie Towarzystwa. Bogusław Fornalczyk zmarł 1 października 2025 roku, miał 88 lat.

Tragiczny wypadek w wyścigu juniorów w Hiszpanii. Nie żyje młody kolarz