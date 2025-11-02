Zmarł najstarszy mistrz olimpijski na świecie. Rok temu wziął udział w ceremonii otwarcia IO

Kamil Heppen
PAP
2025-11-02 22:09

Zmarł najstarszy mistrz olimpijski na świecie. Smutną wiadomość potwierdziła w niedzielę, 2 listopada, francuska minister sportu - Marina Ferrari. Charles Coste miał 101 lat, a rok temu wziął udział w ceremonii otwarcia IO w Paryżu.

Nie żyje najstarszy mistrz olimpijski na świecie. Charles Coste miał 101 lat

Podczas ceremonii otwarcia ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu stuletni wówczas Charles Coste, poruszający się na wózku inwalidzkim, przekazał pochodnię z ogniem olimpijskim tym sportowcom, którzy zapalili znicz - judoce Teddy'emu Rinerowi i lekkoatletce Marie-Jose Perec.

Z wielkim wzruszeniem przyjęłam wiadomość o śmierci Charles'a Coste'a, mistrza olimpijskiego z Londynu w 1948 roku, który niósł pochodnię podczas igrzysk olimpijskich Paryż 2024” – napisała Marina Ferrari na platformie X.

Nie żyje legendarny trener. Tragiczne wieści przed meczem AC Milan - AS Roma

Coste był najstarszym żyjącym mistrzem olimpijskim od śmierci węgierskiej gimnastyczki Agnes Keleti w styczniu bieżącego roku. Urodził się 8 lutego 1924 roku w Ollioules na Lazurowym Wybrzeżu. Po zakończeniu II wojny światowej dołączył do słynnego Velo Club de Levallois, kuźni francuskich talentów kolarskich w okresie międzywojennym. Na igrzyskach w Londynie był kapitanem drużyny średniodystansowców, znanej jako „ABCD” (Pierre Adam, Serge Blusson, Charles Coste, Fernanda Decanali), która w półfinale pokonała Brytyjczyków, a w finale Włochów.

- Medal wręczano w futerale, a nie na szyi jak dziś. Trochę nas rozczarowało, że wręczyli nam bukiet kwiatów, a potem powiedzieli: „No cóż, Marsylianki nie będzie, bo nie mogliśmy znaleźć płyty” - wspominał Coste.

Po igrzyskach podpisał pierwszy zawodowy kontrakt i w 1949 roku wygrał Grand Prix des Nations – prestiżową jazdę na czas, pokonując słynnego Włocha Fausto Coppiego. - Niestety dla niego, tego dnia był zmęczony, a ja wygrałem – ocenił skromnie. W zawodowej karierze wygrał również wyścig Paryż-Limoges w 1953 roku. Bez sukcesów startował dwa razy w Tour de France i czterokrotnie w Giro d'Italia.

