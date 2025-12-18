Był liderem polskich skoczków, ma problemy przed igrzyskami. Wymowne słowa Pawła Wąska

- Zdecydowanie nie czuję się pewniakiem na igrzyska. Wiem, że moje obecne skoki nie dają takiej pewności, więc staram się poprawić poziom, aby w ogóle myśleć o wyjeździe do Włoch - powiedział nam Wąsek zapytany o nastawienie dwa miesiące przed igrzyskami.

Pierwotny plan zakładał, że do Mediolanu udadzą się najlepsi skoczkowie z olimpijskiego rankingu i jeden wybrany przez trenera. Sęk w tym, że Polacy słabo weszli w sezon i tak naprawdę mogą zapomnieć o czwartym miejscu startowym. A plan trzeba było zrewidować - zarówno trener Maciej Maciusiak, jak i prezes PZN Adam Małysz podkreślają, że na igrzyska pojadą po prostu ci w najlepszej formie.

- Wierzę w to, że jestem w stanie poprawić moje skoki. Wiemy, nad czym muszę pracować - jeszcze ten kierunek odbicia nie jest taki, jaki powinien być. Fundament jakiś na pewno jest, ale pracujemy, żeby ten fundament trochę podnieść - nie traci nadziei Wąsek, który jako jedyny z polskich skoczków może być pewny miejsca w czołowej "25" rankingu.

W nim liczą się punkty zdobyte od 1 lipca 2024 do 18 stycznia 2026 roku (włącznie z konkursami w Sapporo). Obok wiślanina musiałoby znaleźć się trzech innych Polaków, w przeciwnym razie Biało-Czerwonym przypadną trzy miejsca startowe. A przed weekendem Pucharu Świata w Engelbergu bardziej niż o szarżę Piotra Żyły czy Macieja Kota, trzeba drżeć o pozycję Dawida Kubackiego i Kamila Stocha...

Ranking olimpijski (stan na 18 grudnia 2025):

1. Daniel Tschofenig (Austria) 2608 pkt

15. Paweł Wąsek 994 pkt

22. Dawid Kubacki 634 pkt

25. Kamil Stoch 579 pkt

