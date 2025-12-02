Nagły zwrot w sprawie Rosjan na IO 2026! Trybunał stanął po stronie Rosji

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (CAS) orzekł na korzyść Rosjan i Białorusinów w ich sporze z Międzynarodową Federacją Narciarską i Snowboardową (FIS). To oznacza, że przed zawodnikami z tych krajów otwiera się szansa awansu do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich. O wyroku CAS poinformował we wtorkowe przedpołudnie minister sportu Rosji Michaił Diegtiariow, a później potwierdziła to sama instytucja w Szwajcarii. Decyzję uzasadniła treścią statutu FIS, który zabrania dyskryminacji oraz nakazuje zachowanie politycznej neutralności.

IO 2026: CAS stanął po stronie Rosji

Reprezentanci Rosji i Białorusi od prawie czterech lat nie mają prawa startu w zawodach pod egidą FIS, nawet jako neutralni sportowcy, z powodu agresji zbrojnej na Ukrainę. Choć Międzynarodowy Komitet Olimpijski zezwolił na udział Rosjan i Białorusinów w neutralnych barwach w igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo, narciarze i snowboardziści z tych krajów nie mieli jak się do olimpijskich zmagań zakwalifikować.

Wtorkowe postanowienia to zmieniły, ale czasu jest niewiele, bo do ceremonii otwarcia igrzysk pozostało niewiele ponad dwa miesiące, a większość kwalifikacji trwa do połowy stycznia. Ponadto, nawet jeśli udało się uzyskać zgodę na start w oficjalnych zawodach, wciąż mogą pojawiać się problemy z otrzymaniem wizy na wjazd na teren niektórych krajów. Na 116 konkurencji medalowych w przyszłorocznych igrzyskach aż 57 jest w dyscyplinach, które podlegają FIS.

Kolejny taki wyrok

W październiku CAS podjął analogiczne decyzje w sporze przedstawicieli rosyjskiego saneczkarstwa z międzynarodową federacją FIL. MKOl dopuszcza do międzynarodowej rywalizacji sportowców z krajów-agresorów, jednak pod pewnymi warunkami, m.in. nie mogą popierać inwazji na Ukrainę ani mieć powiązań ze służbami bezpieczeństwa. Diegtiariow oszacował, że w igrzyskach wystartuje ok. 15 rosyjskich sportowców.