Polska planuje zorganizować Letnie Igrzyska Olimpijskie, a Ministerstwo Sportu i Turystyki przedstawiło strategię rozwoju.

Warszawa ma być liderem projektu, a jedną z rozważanych dat jest symboliczny rok 2044.

Czy Polska ma realne szanse na organizację igrzysk i jakie korzyści może przynieść to wydarzenie? Sprawdź szczegóły!

- Igrzyska w Polsce są możliwe, ale same igrzyska, które są oczywiście bardzo ważne, nie mają być celem samym w sobie, ale mają być ukoronowaniem wielkiej zmiany, która doprowadzi, że będziemy bardzo aktywni, że każdego dnia będziemy chcieli uprawiać sport - powiedział minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.

Przeczytaj koniecznie: Mistrzostwa Europy w curlingu. Polacy sprawili sensację! Historyczny wyczyn coraz bliżej

Szef resortu podkreślił, że powodzenie projektu zależy od szerokiej współpracy, wykraczającej poza bieżące spory polityczne. Jak zaznaczył, strategia musi być zaakceptowana przez całe środowisko, by stać się fundamentem rozwoju.

- Strategia, która będzie akceptowana przez całe środowisko sportowe i polityczne, i igrzyska to wielka szansa na rozwój - zaznaczył Rutnicki.

Warszawa na czele projektu. Symboliczna data

Liderem polskich starań o organizację największej sportowej imprezy świata ma być Warszawa. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski widzi w tym projekcie nie tylko impuls rozwojowy, ale także ważny wymiar symboliczny. Jedną z rozważanych dat jest rok 2044, czyli setna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

- Możliwość ubiegania się o organizację igrzysk w Warszawie to olbrzymia szansa i projekt cywilizacyjny, który ma także wymiar symboliczny - przyznał Rafał Trzaskowski. - Tego typu projekty stają się kołem zamachowym dla rozwoju nie tylko miasta, ale i całego kraju - wspomniał.

Głos ze środowiska MKOl. "Polska jest gotowa"

Optymizm podziela Maja Włoszczowska, dwukrotna wicemistrzyni olimpijska i członkini Komisji Zawodniczej MKOl. Jej zdaniem Polska ma wszelkie atuty, by podjąć się tego wyzwania.

- Głęboko wierzę, że Polska jest gotowa, by gościć igrzyska, że jesteśmy do tego zdolni. Z mojego pięcioletniego już doświadczenia w strukturach MKOl uważam, że nie mamy się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie - mamy wiele powodów do dumy - powiedziała Włoszczowska.

Zobacz też: Jest bardzo blisko Igi Świątek. Ujawnia, co się zmieniło! "Ma to dla niej ogromne znaczenie"

Podkreśliła jednak, że kluczowe będzie społeczne poparcie dla idei oraz stworzenie trwałego dziedzictwa, którym ma być zaszczepienie w Polakach pasji do sportu. Jak dodała, sama impreza ma być jedynie ukoronowaniem całego procesu. - Igrzyska mają być tylko „wisienką na torcie” całego projektu - dodała.

Rząd już w ubiegłym roku zapowiedział możliwość ubiegania się o letnią olimpiadę. Opracowywana strategia ma stać się mapą drogową do celu. Polska nie jest jedynym krajem zainteresowanym organizacją igrzysk w 2040 lub 2044 roku. Podobne plany mają m.in. Niemcy, Indie, Katar i Egipt.

Gest Kozakiewicza zna cały świat. Odwiedzamy legendę polskiego sportu, która mieszka pod Hanowerem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.