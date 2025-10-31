Witold Bańka otwarcie apeluje do Amerykanów. To mogą być igrzyska w "szprycowaniu się"

Igrzyska w "szprycowaniu"

W swoim wystąpieniu Bańka zwrócił się do Amerykańskiej Agencji Antydopingowej (USADA), wzywając ją do podjęcia bardziej stanowczych działań, by zapobiec organizacji tego kontrowersyjnego wydarzenia.

Pierwsza edycja Enhanced Games ma odbyć się w maju 2026 roku w Las Vegas, a jej organizatorzy zapowiadają, że „wszystkie środki są dozwolone”. Zawody mają obejmować m.in. biegi, pływanie i podnoszenie ciężarów. Sportowcy będą mogli bez ograniczeń stosować doping, a zachętą mają być ogromne pieniądze – 500 tysięcy dolarów dla medalistów oraz milion dolarów za ustanowienie rekordu świata.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Aron D’Souza, australijski przedsiębiorca, który twierdzi, że jego celem jest „stworzenie ludzi 2.0”. Koncepcja ta spotkała się jednak z powszechną krytyką w świecie sportu, a sam Bańka nie szczędził ostrych słów.

Jasny apel do Amerykanów

– Trudno nawet komentować ten absurdalny pomysł. Z moralnego i etycznego punktu widzenia nie sposób zrozumieć, jak ktoś może świadomie brać udział w zawodach, stosując substancje zakazane. To całkowicie sprzeczne z misją, jaką realizujemy, i bardzo niebezpieczne – powiedział szef WADA podczas spotkania z dziennikarzami w Londynie, cytowany przez BBC.

Bańka zaapelował przy tym do USADA, by podjęła bardziej zdecydowane działania wobec inicjatywy. – Istnieją instrumenty prawne, które można wykorzystać. USADA wydała ogólny komentarz, ale być może nadszedł moment, by spróbować przekonać sponsorów, że ten projekt to zagrożenie dla sportu i zdrowia. To odpowiedzialność Amerykańskiej Agencji Antydopingowej, ponieważ impreza ma odbyć się w Las Vegas – podkreślił.

Dodał też, że WADA jest otwarta na współpracę z USADA, ale zaznaczył, że musi się ona odbywać „w duchu wzajemnego szacunku”. Jego słowa nie są przypadkowe – relacje między obiema organizacjami są napięte po kontrowersjach związanych z dopuszczeniem 23 chińskich pływaków do igrzysk olimpijskich w Tokio mimo wcześniejszych pozytywnych wyników testów.