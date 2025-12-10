Halowe Mistrzostwa Świata 2026. Średniowieczny dzwon ogłosił start odliczania. "Jestem dumny"

Przemysław Ofiara
2025-12-10 15:15

W Toruniu rozpoczęło się oficjalne odliczanie do Halowych Mistrzostw Świata Kujawy Pomorze 26. Z tej okazji grupa polskich lekkoatletów na czele z Piotrem Liskiem uruchomiła ważący ponad siedem ton, średniowieczny dzwon Tuba Dei. Do wielkiej sportowej imprezy, która odbędzie się w marcu 2026 roku, pozostało już tylko sto dni.

  • W Toruniu rozpoczęto odliczanie do Halowych Mistrzostw Świata Kujawy Pomorze 26, które odbędą się za sto dni.
  • Polscy lekkoatleci, w tym Piotr Lisek, uruchomili ważący siedem ton średniowieczny dzwon Tuba Dei, symbolizując początek odliczania.
  • Miasto i region są gotowe na przyjęcie sportowców i kibiców, planując liczne atrakcje promujące zdrowy styl życia.
- To było wydarzenie niezwykłe, wręcz majestatyczne. Jestem dumny, że mogłem to zrobić - mówi polski tyczkarz Piotr Lisek.

Tuba Dei, czyli Trąba Boża, to największy średniowieczny dzwon w Polsce, pochodzący z 1500 roku. Używany jest tylko kilka razy w roku podczas najważniejszych świąt. Sportowcy, w tym m.in. Adrianna Sułek-Schubert i Paweł Wojciechowski, wprawili go w ruch siłą nóg.

- Nie było to łatwe zadanie, ale udało się go rozhuśtać i cały Toruń mógł się dowiedzieć, że dzieje się coś wyjątkowego - dodaje Lisek.

Toruń gotowy na przyjęcie sportowców i kibiców

Władze regionu i miasta zapewniają, że są przygotowane na przyjęcie ponad tysiąca uczestników oraz kibiców z całego świata. Planowane są liczne atrakcje, w tym strefa kibica na Rynku Nowomiejskim.

- Zależy nam na tym, aby mistrzostwa były też okazją do promocji zdrowego stylu życiu (...) Będzie się działo - mówi marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

- Miasto w marcu będzie „bardzo lekkoatletyczne”, a w wielu przestrzeniach miejskich będą przygotowane atrakcje - zapewnia prezydent Torunia Paweł Gulewski.

Ostatnia prosta przed wielką imprezą

Organizatorzy podkreślają, że przygotowania weszły w decydującą fazę. Wcześniej odbędą się jeszcze dwie imprezy testowe: mityng Orlen Copernicus Cup oraz halowe mistrzostwa Polski.

- Dzwon Tuba Dei ogłosił, że mamy już tylko sto dni, czyli, mówiąc po lekkoatletycznemu, jesteśmy już na ostatniej prostej - podkreśla Krzysztof Wolsztyński, dyrektor mistrzostw.

- Jestem przekonany, że w marcu nasi reprezentanci staną na wysokości zadania i niejednokrotnie w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń usłyszymy Mazurka Dąbrowskiego - zaznacza Sebastian Chmara, prezes PZLA.

Halowe Mistrzostwa Świata Kujawy Pomorze 26 odbędą się w dniach 20-22 marca 2026 roku.

HMŚ Kujawy Pomorze
4 zdjęcia
