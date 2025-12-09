Potwierdziły się wieści o Anicie Włodarczyk! Będzie jak Lewandowski i Szczęsny

Anita Włodarczyk - trzykrotna mistrzyni olimpijska, czterokrotna mistrzyni świata i rekordzistka globu w rzucie młotem od lat inspiruje kolejne pokolenia sportowców. Jej historia to jednak nie tylko pasmo spektakularnych zwycięstw. Nowy film dokumentalny Papaya Films zabierze widzów w podróż do miejsc i przeżyć, które ukształtowały tę niezwykłą mistrzynię, od stadionów w Polsce po japońskie Takasaki. Sponsorem głównym filmu został ORLEN.

Ruszyły zdjęcia do filmu dokumentalnego o Anicie Włodarczyk. To pierwsza taka produkcja poświęcona jednej z najlepszych atletek w historii naszego kraju. Za realizację projektu odpowiada Papaya Films, studio znane z najważniejszych polskich dokumentów sportowych, w tym realizacji o Robercie Lewandowskim, Jakubie Błaszczykowskim, Wojciechu Szczęsnym, a także najnowszych produkcji „Mistrzynie" oraz „Zagrajmy to po swojemu" z Ewą Pajor.

Reżyserką filmu jest Kasia Grabek, a głównym producentem Kacper Sawicki. Produkcję wspiera ORLEN - sponsor główny filmu, który od szesnastu lat jest indywidualnym sponsorem Anity Włodarczyk.

Film zabierze widzów w niezwykłą podróż z trzykrotną mistrzynią olimpijską w rzucie młotem. Po raz pierwszy poznamy Anitę Włodarczyk od jej ludzkiej, prywatnej strony. Przez pryzmat medali, zawodów i rekordów świata, ale także codziennych spraw - co ją motywuje i jakie są jej pasje poza sportem. Kamera będzie podążać za Anitą podczas treningu, w podróży, z bliskimi.

"Anita przełamuje wszelkie stereotypy"

Widzowie zobaczą również ekskluzywne materiały z prywatnego archiwum sportsmenki. W tle pojawią się rozmowy z rodziną, trenerem, psychologiem, członkami sztabu szkoleniowego – osobami, które przez lata były blisko i towarzyszyły jej w najważniejszych momentach.

Jak przyznają twórcy filmu, to opowieść o kobiecie, która osiągnęła wszystko, co było do osiągnięcia w swojej dyscyplinie i dziś, w momencie swoich 40. urodzin, pozwala sobie spojrzeć na to z innej strony. Przywołuje decyzje odłożone na później, relacje, których nie dało się „wygrać", chwile, które musiały poczekać.

„Już podczas przygotowań do filmu, im głębiej wchodziliśmy w świat Anity, tym bardziej zdawaliśmy sobie sprawę, jak mało o niej wiemy. Anita przełamuje wszelkie stereotypy. Może nam się wydawać, że znamy ją z mediów, ale prawdziwa Anita to zupełnie inna historia - znacznie bogatsza i bardziej złożona" – mówi Eja Trzcińska, odpowiedzialna za development filmu.

Zdjęcia do filmu realizowane są w Polsce oraz w Japonii, która zajmuje szczególne miejsce w sercu atletki. Anita zabierze widzów do swoich ulubionych miejsc, w tym do swojego rodzinnego miasta - Rawicza i Takasaki, gdzie czuje się jak w domu i ma doskonałe relacje z miejscową społecznością.

- Z Anitą Włodarczyk jesteśmy od szesnastu lat. Nasza współpraca jest najlepszym dowodem na to, że ORLEN wspiera swoich sportowców na dobre i na złe. Ekranizacja jej życia jest unikatową szansą, żeby szersza publika mogła poznać poświęcenie i trud, które stoją za każdym jej medalem. To zaszczyt towarzyszyć jej w tej drodze. Mamy nadzieję, że dzięki temu filmowi, jej postać stanie się jeszcze większą motywacją dla wszystkich Polek i Polaków – powiedziała Sylwia Snopkiewicz, Dyrektor Wykonawcza ds. Sponsoringu ORLEN. - Anita to też przede wszystkim wspaniała, ciepła osoba. Zależy nam, żeby ludzie poznali ją po prostu jako Anitę, nie tylko mistrzynię.

- Z dumą wspieramy film dokumentalny o Anicie Włodarczyk, która zawsze podkreśla swoje rawickie korzenie. Wspierając produkcję, pokazujemy, że Rawicz to nie tylko jej rodzinne miasto, ale także prawdziwa kuźnia talentów i piękne miejsce, w którym rodzą się marzenia i hartują charaktery. To również wspólnota ludzi, którzy są z Anitą zarówno w chwilach triumfu, jak i wyzwań – mówi wiceburmistrz Rawicza Paweł Szybaj.

Premiera filmu dokumentalnego o Anicie Włodarczyk planowana jest na wiosnę 2026 roku.