Fundacja Moniki Pyrek organizuje konferencję "Siła sportu", aby pomóc sportowcom w zabezpieczeniu finansowej i zawodowej przyszłości.

Wydarzenie obejmie panele ekspertów dotyczące negocjacji kontraktów, budowania marki osobistej i dywersyfikacji dochodów.

Odbędzie się również uroczystość wręczenia stypendiów dla młodych, utalentowanych sportowców.

Dowiedz się, jak sportowcy mogą przygotować się na "życie po życiu" i z sukcesem przejść do nowej kariery!

Stypendia dla młodych talentów. Wyjątkowy początek konferencji

Wydarzenie w Warszawie, które odbędzie się w obiektach Legii Warszawa przy ulicy Łazienkowskiej, rozpocznie się od wyjątkowej uroczystości. Z inicjatywy Fundacji Moniki Pyrek powstał Fundusz Stypendialny – Skok w marzenia, którego celem jest wspieranie rozwoju karier sportowych młodych i utalentowanych osób. W trakcie konferencji poznamy nazwiska kolejnych sportowców w wieku 16-25 lat, którzy otrzymają wsparcie w ramach programu.

Jak zadbać o „życie po życiu”? Eksperci podzielą się wiedzą

Sama konferencja ma na celu dostarczenie sportowcom praktycznych narzędzi do zarządzania swoją karierą i przygotowania się na życie po jej zakończeniu.

- To dla nas bardzo ważny projekt, pokazujący aktywnym sportowcom możliwości rozwoju poprzez dwutorową karierę - zachęca do udziału w konferencji Monika Pyrek. - Myślę, że można będzie zdobyć szereg narzędzi i wiedzę, które pozwalają dobrze prowadzić karierę i rozpocząć „życie po życiu”, czyli wejść do innego świata po jej zakończeniu. I to wejść nie z obawą, że coś się nie uda, ale z silnym przekonaniem własnych możliwości i szansami na odniesienie kolejnego sukcesu - podkreśla zawodniczka.

Spotkanie podzielono na cztery panele tematyczne. W pierwszym, poświęconym dywersyfikacji źródeł przychodów, głos zabiorą Monika Pyrek i Agnieszka Królikowska. Następnie uczestnicy dowiedzą się więcej na temat zagadnień takich jak „Podatki, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne. Jak negocjować kontrakty i umowy sponsorskie”, o których opowiedzą Rafał Pazdyk i dr Artur Fal. Trzeci panel skupi się na „Budowaniu marki sportowca w trakcie kariery i po jej zakończeniu”, a prelegentami będą Janusz Szydłowski, Dominik Gorzelańczyk i Seweryn Plotan. Wydarzenie zakończą indywidualne konsultacje praktyczne.

To nie koniec. Kolejna odsłona projektu już w Szczecinie

Projekt „Siła sportu – uporządkuj, zaplanuj, zadbaj o swoją przyszłość” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Warszawska konferencja to jednak nie koniec. Już 3 grudnia w Szczecinie odbędzie się druga odsłona cyklu, tym razem pod hasłem „Obecność sportowców w mediach. Szkolenie medialne, warsztaty”. Swoją wiedzą podzielą się m.in. Paulina Chylewska z TVP Sport oraz mistrz olimpijski Marek Kolbowicz.

Udział w obu konferencjach jest bezpłatny. Zapisy, zarówno na udział stacjonarny, jak i w formule on-line, prowadzone są na stronie silasportu.pl.

