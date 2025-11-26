Monika Pyrek organizuje wyjątkową konferencję. Zdradzi, jak sportowcy mogą odnieść sukces po karierze

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2025-11-26 12:35

Jak sportowcy mogą zabezpieczyć swoją przyszłość finansową i zawodową po zakończeniu kariery? Na to pytanie odpowie konferencja „Siła sportu”, organizowana przez Fundację Moniki Pyrek. Wybitna polska lekkoatletka zaprasza do Warszawy na bezpłatne wydarzenie, podczas którego eksperci podzielą się wiedzą o negocjowaniu kontraktów, budowaniu marki i dywersyfikacji dochodów. Spotkanie odbędzie się już 26 listopada.

Monika Pyrek

i

Autor: fot. Bartek Syta/Materiały prasowe
  • Fundacja Moniki Pyrek organizuje konferencję "Siła sportu", aby pomóc sportowcom w zabezpieczeniu finansowej i zawodowej przyszłości.
  • Wydarzenie obejmie panele ekspertów dotyczące negocjacji kontraktów, budowania marki osobistej i dywersyfikacji dochodów.
  • Odbędzie się również uroczystość wręczenia stypendiów dla młodych, utalentowanych sportowców.
  • Dowiedz się, jak sportowcy mogą przygotować się na "życie po życiu" i z sukcesem przejść do nowej kariery!

Stypendia dla młodych talentów. Wyjątkowy początek konferencji

Wydarzenie w Warszawie, które odbędzie się w obiektach Legii Warszawa przy ulicy Łazienkowskiej, rozpocznie się od wyjątkowej uroczystości. Z inicjatywy Fundacji Moniki Pyrek powstał Fundusz Stypendialny – Skok w marzenia, którego celem jest wspieranie rozwoju karier sportowych młodych i utalentowanych osób. W trakcie konferencji poznamy nazwiska kolejnych sportowców w wieku 16-25 lat, którzy otrzymają wsparcie w ramach programu.

Jak zadbać o „życie po życiu”? Eksperci podzielą się wiedzą

Sama konferencja ma na celu dostarczenie sportowcom praktycznych narzędzi do zarządzania swoją karierą i przygotowania się na życie po jej zakończeniu.

- To dla nas bardzo ważny projekt, pokazujący aktywnym sportowcom możliwości rozwoju poprzez dwutorową karierę - zachęca do udziału w konferencji Monika Pyrek. - Myślę, że można będzie zdobyć szereg narzędzi i wiedzę, które pozwalają dobrze prowadzić karierę i rozpocząć „życie po życiu”, czyli wejść do innego świata po jej zakończeniu. I to wejść nie z obawą, że coś się nie uda, ale z silnym przekonaniem własnych możliwości i szansami na odniesienie kolejnego sukcesu - podkreśla zawodniczka.

Spotkanie podzielono na cztery panele tematyczne. W pierwszym, poświęconym dywersyfikacji źródeł przychodów, głos zabiorą Monika Pyrek i Agnieszka Królikowska. Następnie uczestnicy dowiedzą się więcej na temat zagadnień takich jak „Podatki, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne. Jak negocjować kontrakty i umowy sponsorskie”, o których opowiedzą Rafał Pazdyk i dr Artur Fal. Trzeci panel skupi się na „Budowaniu marki sportowca w trakcie kariery i po jej zakończeniu”, a prelegentami będą Janusz Szydłowski, Dominik Gorzelańczyk i Seweryn Plotan. Wydarzenie zakończą indywidualne konsultacje praktyczne.

To nie koniec. Kolejna odsłona projektu już w Szczecinie

Projekt „Siła sportu – uporządkuj, zaplanuj, zadbaj o swoją przyszłość” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Warszawska konferencja to jednak nie koniec. Już 3 grudnia w Szczecinie odbędzie się druga odsłona cyklu, tym razem pod hasłem „Obecność sportowców w mediach. Szkolenie medialne, warsztaty”. Swoją wiedzą podzielą się m.in. Paulina Chylewska z TVP Sport oraz mistrz olimpijski Marek Kolbowicz.

Udział w obu konferencjach jest bezpłatny. Zapisy, zarówno na udział stacjonarny, jak i w formule on-line, prowadzone są na stronie silasportu.pl.

