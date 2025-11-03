Pilne wieści o Memoriale Kamili Skolimowskiej. Małachowski ogłosił to publicznie

Memoriał Kamili Skolimowskiej wciąż ma rangę Diamentowej Ligi

Piotr Małachowski, dyrektor sportowy memoriału, przekazał tę radosną nowinę publicznie

Jedną z najważniejszych konkurencji będzie skok o tyczce i szansa na kolejny rekord świata

Memoriał Kamili Skolimowskiej wciąż w Chorzowie

Rywalizacja tyczkarzy, podobnie jak w poprzednich sezonach, będzie jedną z głównych atrakcji przyszłorocznego Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej, który 23 sierpnia 2026 roku ponownie odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach cyklu Diamentowej Ligi. Organizatorzy ogłosili pełną listę konkurencji.

Na dobór konkurencji wpływ miał raport firmy Pentagon, analizującej opinie widzów poprzednich edycji. Kibice, którzy wypełniali ankiety po ostatnim mityngu, najczęściej wskazywali, że największe emocje budziły występy szwedzkiego tyczkarza Armanda Duplantisa oraz polskich sprinterek Ewy Swobody i Natalii Bukowieckiej.

– Negocjacje z Diamentową Ligą to pierwszy, kluczowy krok. Teraz mamy zielone światło i wiemy, do kogo dzwonić w pierwszej kolejności. Wszystko, o czym marzyliśmy, znajdzie się w programie na 2026 rok – powiedział dyrektor sportowy memoriału Piotr Małachowski.

Zawodnicy wystartują tuż po mistrzostwach Europy

Podkreślił, że organizatorzy chcą nie tylko ściągnąć światowe gwiazdy, ale też umożliwić start czołowym polskim zawodnikom, zwłaszcza że impreza odbędzie się tuż po mistrzostwach Europy w Birmingham. – Miejmy nadzieję, że udanych dla biało-czerwonych, których będziemy mogli tu uhonorować – dodał Małachowski.

W programie znalazły się m.in. biegi kobiet na 100, 400, 1500, 3000, 5000 m, 100 m przez płotki, a także konkursy skoku wzwyż, w dal, trójskoku, pchnięcia kulą i rzutu młotem. Mężczyźni będą rywalizować na 100, 400, 1500, 110 m ppł, 400 m ppł, 3000 m z przeszkodami, a także w skoku wzwyż, o tyczce, pchnięciu kulą, rzucie dyskiem i młotem.

Podobnie jak w ubiegłym roku, część konkurencji zostanie rozegrana dzień wcześniej na katowickim Rynku, choć szczegółowy program tej części mityngu nie został jeszcze ogłoszony. Cykl Diamentowej Ligi 2026 rozpocznie się 8 maja w Katarze, a finał odbędzie się 4–5 września w Brukseli.

Pomnik Kamili Skolimowskiej przed Stadionem Śląskim

W tegorocznej edycji chorzowskiego mityngu, 16 sierpnia, padło łącznie 31 rekordów, w tym cztery najlepsze wyniki w historii Diamentowej Ligi, dwa rekordy kontynentów i cztery najlepsze rezultaty na świecie. Na trybunach Superauto.pl Stadionu Śląskiego zasiadło ponad 40 tysięcy widzów, a z Polaków najlepiej spisał się Dawid Wegner, który zajął czwarte miejsce w rzucie oszczepem.

Diamentowa Liga po raz pierwszy zawitała do Polski w 2022 roku, zastępując odwołane z powodu pandemii zawody w Chinach. Rok później, decyzją organizatorów cyklu, Memoriał Kamili Skolimowskiej został włączony do prestiżowej serii na stałe, na okres pięciu lat.

Memoriał odbywa się w Chorzowie od 2018 roku. Wcześniej zawody rozgrywano w Warszawie. Przyszłoroczna edycja będzie 17. w historii i piątą w ramach Diamentowej Ligi. W lutym 2024 roku przed głównym wejściem na Stadion Śląski stanął pomnik patronki imprezy – Kamili Skolimowskiej, mistrzyni olimpijskiej z Sydney (2000) w rzucie młotem, która zmarła nagle w 2009 roku podczas zgrupowania w Portugalii.