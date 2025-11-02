Narciarstwo, kolarstwo, wspinaczka i wiele innych. Monika Pyrek oferuje wyjątkowe lekcje wychowania fizycznego dla uczniów

W trakcie „KINDER Joy of moving Alternatywne Lekcje WF” uczniowie są zachęcani do ćwiczeń na poszczególnych przystankach, gdzie mogą korzystać m.in. z mobilnych ścianek wspinaczkowych, refleksomierzy, symulatorów narciarskich, urządzeń do mierzenia siły strzału w piłce nożnej czy stacjonarnych rowerów podłączonych do dużych ekranów. Zajęcia oczywiście poprzedza profesjonalna rozgrzewka, oczywiście z udziałem pomysłodawczyni lekcji.

600 uczniów na sportowych zajęciach

– Przez dwa dni w zajęciach w naszej szkole brało udział około sześciuset uczniów z klas od trzeciej do ósmej z naszej szkoły oraz około setka dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3. Te lekcje są dla nich bardzo ważne i, jak widać, cieszą się ogromnym zainteresowaniem – podkreśla Maria Stawska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Pruszkowie.

Monika Pyrek, która od lat realizuje te wyjątkowe lekcje w polskich szkołach podkreśla, że wykorzystanie nowych technologii w aktywizowaniu dzieci do ruchu jest doskonałym pomysłem. – W ten sposób inspirujemy dzieci i młodzież do podejmowania fizycznej aktywności w celu wykształcenia u nich kultury ruchu. Przez dziewięć lat realizacji tego projektu, bo zaczynaliśmy w 2017 roku, udowadniamy ponad wszelką wątpliwość, że jeśli zaoferuje się dzieciom i młodzieży ruch w formie, która ich zaciekawi, to nie ma problemu z tym, by ruszyli się z sprzed telewizorów czy komputerów – mówi Monika Pyrek.

Na warszawskiej Białołęce dzieci bawiły się nie gorzej, niż w Pruszkowie. – To była bardzo ciekawa lekcja wf i cieszę się że mogłam spróbować tylu różnych dyscyplin, choćby wspinaczki, wioślarstwa czy narciarstwa – podsumowała Łucja, uczennica siódmej klasy.

– Dla mnie to super przygoda, chciałabym mieć taki wf wcześniej. Myślę, że dotarliśmy się jako drużyna klasowa. Mocno popracowaliśmy nad współpracą i wzajemnie się wspieraliśmy – dodała jej koleżanka Marysia. W sumie w województwie mazowieckim – przez dwa dni w Pruszkowie i dwa dni na Białołęce – w zajęciach udział wzięło prawie tysiąc dwieście dzieci. Każdego dnia ekipa Fundacji Moniki Pyrek, w której jest m.in. Damian Zieliński, utytułowany polski kolarz torowy, realizuje trzy dwugodzinne lekcje, by dzieci miały komfortowe warunki i zdążyły skorzystać ze wszystkich urządzeń.

Kolejne lekcje z tego cyklu odbędą się już w listopadzie, bo we wtorek, 4 listopada, lekcje zaplanowane są w Świętochłowicach, a 5 i 6 listopada w Zabrzu. Z kolei wcześniej z zajęć korzystali uczniowie w Zachodniopomorskiem – w Dobrej Szczecińskiej, Szczecinku i Łobzie. W sumie zatem ekipa Fundacji Moniki Pyrek w ciągu trzech tygodni odwiedzi siedem miast w trzech województwach, gdzie przeprowadzi dziesięć lekcji. Planowany jest udział w zajęciach trzech tysięcy dzieci, a partnerem tytularnym zajęć jest KINDER Joy of moving – Program Społecznej Odpowiedzialności FERRERO.

To już druga tegoroczna edycja lekcji – wiosną zajęcia odbyły się w Szczecinie i Dąbkach w województwie zachodniopomorskim, Gorzycach Wielkich i Nowych Skalmierzycach w Wielkopolsce oraz Sobótce i Legnicy na Dolnym Śląsku. Zajęcia dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a partnerem motoryzacyjnym akcji jest KGM Polmotor.