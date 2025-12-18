Zbliżające się święta nie powstrzymają biegaczy, ale pogoda może pokrzyżować plany.

IMGW ostrzega przed znacznym ochłodzeniem i niebezpiecznymi warunkami na drogach i chodnikach.

Opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu spowodują gołoledź, zagrażając bezpieczeństwu.

Dowiedz się, jak przygotować się do biegania w tych trudnych warunkach i uniknąć kontuzji!

Koniec ciepłych dni. Ochłodzenie nadciąga już w weekend

Jeśli przyzwyczaiłeś się do biegania w dodatnich temperaturach, musisz szybko zmienić nawyki i garderobę. Zmiany w pogodzie odczujemy lada moment. Jak wskazuje Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW, kluczowy będzie nadchodzący weekend.

- Na tę chwilę już właściwie temperatury powoli będą spadać. Już w weekend będą się obniżać do około 3-4-5 stopni - uważa Agnieszka Prasek w rozmowie z Radiem Eska.

To oznacza, że poranne i wieczorne treningi będą odbywać się w znacznie trudniejszych warunkach. Rzeczniczka IMGW dodaje, że w nocy słupki rtęci regularnie będą pokazywać wartości poniżej zera.

- Temperatury w nocy już poniżej zera. Zresztą już teraz mamy tutaj do czynienia ze spadkami temperatury do minus trzech, minus czterech - podkreśla ekspertka. Dla biegaczy to sygnał, że na trasie mogą pojawić się oblodzenia, zwłaszcza w miejscach zacienionych i na mostach.

Jaka pogoda w Wigilię i święta? Uwaga, będzie bardzo ślisko!

Choć w ostatnich dniach cieszyliśmy się napływem cieplejszego powietrza znad Atlantyku, cyrkulacja atmosferyczna ulegnie zmianie. W okresie świątecznym pogoda stanie się zdradliwa i wyjątkowo niebezpieczna dla osób aktywnych na zewnątrz. Synoptycy nie przewidują obfitych opadów śniegu, lecz coś znacznie gorszego.

- Co prawda w okresie świąt lokalnie opady mieszane w centrum i na południu kraju, ale na tą chwilę będą to opady mieszane - ostrzega Prasek.

Opady mieszane to deszcz, deszcz ze śniegiem i marznący deszcz, które w połączeniu z ujemną temperaturą przy gruncie tworzą niewidoczną i bardzo śliską warstwę lodu. Dla biegaczy oznacza to konieczność zachowania najwyższej ostrożności lub zaopatrzenia się w specjalne nakładki z kolcami na buty. Każdy krok na nieodpowiednio przygotowanej nawierzchni może skończyć się bolesnym upadkiem i kontuzją.

Czy spadnie śnieg? Jest nadzieja dla miłośników zimy

Wielu z nas marzy o białych świętach. Czy jest na to szansa? Według prognoz IMGW, im bliżej końca roku, tym prawdopodobieństwo opadów śniegu będzie rosło.

- Im bliżej końca roku, tym większa szansa na opady śniegu właśnie głównie na południu, w centrum i wschodzie kraju - zapowiada Agnieszka Prasek.

Jak dodaje, śnieg może pojawić się przede wszystkim w terenach podgórskich, ale niewykluczone, że zabieli się także w centralnej i wschodniej Polsce. Nie należy się jednak spodziewać grubej pokrywy śnieżnej.

- Na tę chwilę nie zanosi się, żeby ta pokrywa była duża, ale z perspektywy tej prognozy długoterminowej widać właśnie, że pod koniec roku te opady mogą się pojawić - podsumowuje rzeczniczka IMGW.

