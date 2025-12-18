Pogoda na święta. Szykują się trudne warunki dla biegaczy. "Zacznie się już w weekend"

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2025-12-18 13:13

Okres świąteczny dla wielu biegaczy nie oznacza przerwy od treningów. Wręcz przeciwnie, to doskonała okazja na spalenie dodatkowych kalorii. Niestety, tegoroczna pogoda na święta może pokrzyżować plany lub zmusić do szczególnej ostrożności. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nadciąga wyraźne ochłodzenie, a na drogach i chodnikach zrobi się bardzo niebezpiecznie.

Bieganie na śniegu

i

Autor: Potashev Aleksandr/ Shutterstock
  • Zbliżające się święta nie powstrzymają biegaczy, ale pogoda może pokrzyżować plany.
  • IMGW ostrzega przed znacznym ochłodzeniem i niebezpiecznymi warunkami na drogach i chodnikach.
  • Opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu spowodują gołoledź, zagrażając bezpieczeństwu.
  • Dowiedz się, jak przygotować się do biegania w tych trudnych warunkach i uniknąć kontuzji!

Koniec ciepłych dni. Ochłodzenie nadciąga już w weekend

Jeśli przyzwyczaiłeś się do biegania w dodatnich temperaturach, musisz szybko zmienić nawyki i garderobę. Zmiany w pogodzie odczujemy lada moment. Jak wskazuje Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW, kluczowy będzie nadchodzący weekend.

- Na tę chwilę już właściwie temperatury powoli będą spadać. Już w weekend będą się obniżać do około 3-4-5 stopni - uważa Agnieszka Prasek w rozmowie z Radiem Eska.

To oznacza, że poranne i wieczorne treningi będą odbywać się w znacznie trudniejszych warunkach. Rzeczniczka IMGW dodaje, że w nocy słupki rtęci regularnie będą pokazywać wartości poniżej zera.

- Temperatury w nocy już poniżej zera. Zresztą już teraz mamy tutaj do czynienia ze spadkami temperatury do minus trzech, minus czterech - podkreśla ekspertka. Dla biegaczy to sygnał, że na trasie mogą pojawić się oblodzenia, zwłaszcza w miejscach zacienionych i na mostach.

Jaka pogoda w Wigilię i święta? Uwaga, będzie bardzo ślisko!

Choć w ostatnich dniach cieszyliśmy się napływem cieplejszego powietrza znad Atlantyku, cyrkulacja atmosferyczna ulegnie zmianie. W okresie świątecznym pogoda stanie się zdradliwa i wyjątkowo niebezpieczna dla osób aktywnych na zewnątrz. Synoptycy nie przewidują obfitych opadów śniegu, lecz coś znacznie gorszego.

- Co prawda w okresie świąt lokalnie opady mieszane w centrum i na południu kraju, ale na tą chwilę będą to opady mieszane - ostrzega Prasek.

Opady mieszane to deszcz, deszcz ze śniegiem i marznący deszcz, które w połączeniu z ujemną temperaturą przy gruncie tworzą niewidoczną i bardzo śliską warstwę lodu. Dla biegaczy oznacza to konieczność zachowania najwyższej ostrożności lub zaopatrzenia się w specjalne nakładki z kolcami na buty. Każdy krok na nieodpowiednio przygotowanej nawierzchni może skończyć się bolesnym upadkiem i kontuzją.

Czy spadnie śnieg? Jest nadzieja dla miłośników zimy

Wielu z nas marzy o białych świętach. Czy jest na to szansa? Według prognoz IMGW, im bliżej końca roku, tym prawdopodobieństwo opadów śniegu będzie rosło.

- Im bliżej końca roku, tym większa szansa na opady śniegu właśnie głównie na południu, w centrum i wschodzie kraju - zapowiada Agnieszka Prasek.

Jak dodaje, śnieg może pojawić się przede wszystkim w terenach podgórskich, ale niewykluczone, że zabieli się także w centralnej i wschodniej Polsce. Nie należy się jednak spodziewać grubej pokrywy śnieżnej.

- Na tę chwilę nie zanosi się, żeby ta pokrywa była duża, ale z perspektywy tej prognozy długoterminowej widać właśnie, że pod koniec roku te opady mogą się pojawić - podsumowuje rzeczniczka IMGW.

