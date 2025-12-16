Nie żyje reprezentantka Polski Polina Krakowska. Miała zaledwie 25 lat! Ogromna strata

Wielka strata dotknęła rodzinę polskiego rugby

Black Roses Posnania poinformowała o śmierci Poliny Krakowskiej, byłej reprezentantki kraju

Uczestniczka młodzieżowych mistrzostw Europy zmarła w wieku zaledwie 25 lat

Nie żyje Polina Krakowska, była reprezentantka Polski

Wielka żałoba obiegła całą rodzinę reprezentacji Polski w rugby. Zmarła Polina Krakowska, młoda zawodniczka, która występowała z orłem na piersi na arenie międzynarodowej. O tragicznej stracie poinformował klub Black Roses Posnania z Poznania. Polina Krakowska miała zaledwie 25 lat.

- Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy że odeszła Polina Krakowska (Kharlamova). Nasza koleżanka, zawodniczka, reprezentantka Polski Polski Związek Rugby podczas Mistrzostw Europy do lat 18 w roku 2017 w Andorze, United World Games oraz Turnieju Nadziei Olimpijskich. Wraz z całym Klubem składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia dla Rodziny i Bliskich - czytamy w oświadczeniu klubu w mediach społecznościowych.

Ostatnie Pożegnanie odbędzie się w Poznaniu w piątek, 19 grudnia w kościele przy ulicy Nowiny 1. Msza święta rozpocznie się o godzinie 11:00.

Polina Krakowska – występy w reprezentacji Polski

Polina Krakowska reprezentowała Polskę na młodzieżowych mistrzostwach Europy w Andorze w 2017 roku, United World Games oraz Turnieju Nadziei Olimpijskich.