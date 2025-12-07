Kolejne złoto dla Polski na ME w pływaniu! Justina Kozan dołącza do Katarzyny Wasick

Justina Kozan i Katarzyna Wasick ze złotem ostatniego dnia ME w Lublinie!

Justina Kozan zdobyła w Lublinie złoty medal mistrzostw Europy w pływaniu na krótkim basenie na dystansie 400 m stylem zmiennym. Polka czasem 4.28,56 pobiła rekord kraju, który od 2007 roku należał do Katarzyny Baranowskiej i wynosił 4.31,89. Na podium stanęły też dwie reprezentantki Hiszpanii: Alba Vazquez Ruiz - 4.29,57 oraz Emma Carrasco Cadens - 4.31,27.

Była to ostatnia konkurencja indywidualna imprezy w Lublinie z udziałem reprezentantów gospodarzy. Na medal szansę miała jeszcze kobieca sztafeta 4x50 m stylem zmiennym w składzie: Adela Piskorska, Dominika Sztandera, Kornelia Fiedkiewicz i Katarzyna Wasick, jednak ostatecznie nie znalazła się na podium.

Katarzyna Wasick mistrzynią Europy! Cudowny występ przed polską publicznością

Biało-czerwoni mają w dorobku osiem medali. Złoto zdobyła także w niedzielę Wasick na 50 m stylem dowolnym. Tego samego dnia Krzysztof Chmielewski wywalczył srebro, a jego brat bliźniak Michał - brąz na 200 m stylem motylkowym. W czwartek trzeci na 200 m st. dowolnym był Kamil Sieradzki, we wtorek w sztafetach 4x50 m st. dowolnym brąz zdobyły kobiety, a srebro mężczyźni, natomiast w środę po brązowy krążek sięgnęła sztafeta mieszana 4x50 m st. zmiennym. Reprezentacja Polski zajęła tym samym 10. miejsce w tabeli medalowej zakończonych w niedzielę w Lublinie mistrzostw Europy w pływaniu na krótkim basenie. Biało-czerwoni wywalczyli dwa złote, dwa srebrne i cztery brązowe medale. Zwyciężyli Włosi z bilansem 9-5-6.

W galerii poniżej znajdziesz zdjęcia Katarzyny Wasick, polskiej mistrzyni Europy w pływaniu: