Katarzyna Wasick mistrzynią Europy! Cudowny występ przed polską publicznością

Katarzyna Wasick mistrzynią Europy! A to nie koniec świetnych wieści

Katarzyna Wasick zdobyła w Lublinie złoty medal mistrzostw Europy w pływaniu na krótkim basenie na dystansie 50 m stylem dowolnym. Utytułowana Polka, m.in. wicemistrzyni świata w tej konkurencji na długim basenie, uzyskała czas 23,20. Drugie miejsce zajęły ex aequo Francuzka Beryl Gastaldello i Włoszka Sara Curtis – 23,41.

To był piąty medal biało-czerwonych w tej imprezie, a pierwszy złoty. W czwartek brązowy na 200 m st. dowolnym wywalczył Kamil Sieradzki, we wtorek w sztafetach 4x50 m st. dowolnym brąz zdobyły kobiety, a srebro mężczyźni, natomiast w środę po brązowy krążek sięgnęła sztafeta mieszana 4x50 m st. zmiennym. Później jednak Polska poprawiła jeszcze swój dorobek.

Wspomniani wyżej bracia Chmielewscy również pokazali się bardzo dobrze i obaj... znaleźli się na podium! Krzysztof Chmielewski zdobył srebrny, a jego brat bliźniak Michał - brązowy medal mistrzostw Europy w pływaniu na krótkim basenie na dystansie 200 m stylem motylkowym. Zwyciężył Szwajcar Noe Ponti. Krzysztof, tegoroczny wicemistrz świata w tej konkurencji na długim basenie, uzyskał 1.50,24, Michał był od niego o 0,06 s wolniejszy. Ponti miał 1.50,17.

W niedzielę, ostatniego dnia mistrzostw w Lublinie, odbędą się jeszcze dwa finały z udziałem reprezentantów gospodarzy: Justina Kozan wystartuje na 400 m st. zmiennym, a na zakończenie polskich występów zaprezentuje się kobieca sztafeta 4x50 m st. zmiennym