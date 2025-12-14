"GOAT" pożegnał się z największą federacją na świecie. Po 23 latach stoczył ostatnią walkę. John Cena odchodzi z WWE

John Cena przez lata stał się w USA postacią równie ikoniczną jak Hulk Hogan. Zadebiutował w WWE w 2002 roku, a z biegiem kolejnych lat stawał się kimś więcej niż tylko wrestlerem. Obecnie jest też gwiazdą Hollywood i gra w najgłośniejszych amerykańskich filmach. W zeszłym roku ogłosił, że 2025 będzie jego ostatnim rokiem w wrestlingu. 13 grudnia 2025 na gali "Saturday Night's Main Event" w Waszyngtonie oficjalnie stoczył ostatnią walkę w karierze.

Największa organizacja świata wraca do Polski po 11 latach! Kiedy gala WWE w Trójmieście? Zszokowali!

John Cena kończy karierę. "GOAT" wrestlingu

Jego rywalem w tym historycznym starciu był Gunther, który wcześniej w tym roku odesłał na emeryturę inną legendę wrestlingu - Goldberga. Zakończenie kariery Johna Ceny było symboliczne. Po raz pierwszy od ponad 20 lat odklepał! "Panie i panowie, dzisiaj wieczorem profesjonalny wrestling zniszczył rozrywkę sportową" - podsumował to komentujący WWE Michael Cole, a fani byli w ciężkim szoku.

48-letni Cena powszechnie uważany jest za najlepszego przedstawiciela tej dyscypliny w historii. W trakcie pożegnalnego touru w 2025 roku oficjalnie tytułowano go mianem "GOAT-a". W tym czasie po raz 17. sięgnął po tytuł mistrzowski WWE i został pod tym względem absolutnym rekordzistą. W listopadzie po raz pierwszy w karierze zdobył też mistrzostwo Interkontynentalne WWE, dopełniając karierę na wszelkie sposoby. Po porażce z Guntherem symbolicznie zostawił prawie wszystkie swoje rzeczy w ringu, na czele z butami.

Gwiazda wróciła na ring po 10 latach. Nadal zachwyca! Wkrótce może zawalczyć w Polsce

WWE wkrótce przyleci do Polski

13 grudnia 2025 na zawsze zapisał się w historii WWE i całego wrestlingu. A już za miesiąc - 17 stycznia - największa federacja na świecie wróci po 11 latach do Polski. WWE po dłuższej przerwie ponownie zagości w trójmiejskiej Ergo Arenie. Sam John Cena walczył w Polsce między innymi podczas gali zorganizowanej w 2013 roku w Łodzi. Bilety na najbliższą galę w styczniu 2026 wciąż są dostępne, a kibice mogą spodziewać się takich gwiazd jak: Cody Rhodes (Undisputed WWE Champion), Stephanie Vaquer (Women’s World Champion), CM Punk (World Heavyweight Champion).