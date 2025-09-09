Gwiazda wróciła na ring po 10 latach. Nadal zachwyca! Wkrótce może zawalczyć w Polsce

Na tę chwilę fani wrestlingu czekali od 2015 roku. AJ Lee zniknęła wtedy z WWE ze względu na poważne problemy zdrowotne. W tamtym momencie była prawdziwą gwiazdą największej federacji wrestlingu na świecie, a wraz z przedłużającą się absencją narastały nadzieje na jej powrót. Ten moment nadszedł jednak dopiero po ponad 10 latach - 5 września 2025 r. na gali WWE Smackdown w Chicago.

AJ Lee wróciła do WWE po 10 latach. Zawalczy w Polsce?

Od jej ostatniego występu minęło dokładnie 3812 dni. W tym czasie była daleko od wrestlingu, wydała książkę "Crazy Is My Superpower", która stała się bestsellerem "New York Times". Cieszyła się też małżeństwem - od 2014 roku jej mężem jest CM Punk, inna z wielkich gwiazd WWE. Wraz z nim mieszka właśnie w Chicago, gdzie wróciła na ostatniej gali.

"120 milionów wyświetleń w mediach społecznościowych w 24 godziny??? Dziękuję za oglądanie, za wszystkie wiadomości, uwielbienie i znakomite wpisy. Moje wspaniałe dziwaki, byliście ze mną od początku i wspieraliście mnie przez dekadę. Ten powrót jest dla was" - podziękowała fanom AJ Lee.

Jej powrót przeprowadzono w momencie, aby połączyć ją w parę na ekranie z prawdziwym mężem. Wsparła CM Punka w konflikcie z Sethem Rollinsem i Becky Lynch - mistrzem wagi ciężkiej i interkontynentalną mistrzynią WWE, a prywatnie małżonkami. Już 20 września na gali WWE Wrestlepalooza dojdzie do walki AJ Lee i CM Punk vs Becky Lynch i Seth Rollins.

Co ciekawe, niewykluczone, że po powrocie zawodniczka zawalczy niedługo w Polsce. Już 17 stycznia WWE po 11 latach wróci do Polski, a konkretnie do trójmiejskiej Ergo Areny. Nie byłby to pierwszy raz AJ Lee w naszym kraju - w kwietniu 2013 r. była jedną z gwiazd gali WWE Raw House Show w łódzkiej Atlas Arenie.

Kim jest AJ Lee?

Fani są zachwyceni powrotem 38-latki i nie mogą się doczekać jej pierwszej walki od lat. Po AJ Lee zupełnie nie widać upływu czasu, a wyrzeźbioną sylwetką nadal przypomina zawodniczkę, która szturmem podbiła WWE w latach 2010-2015.

AJ Lee, tak naprawdę April Jeanette Mendez, to 3-krotna mistrzyni WWE Divas, trzymała ten tytuł łącznie przez rekordowe 406 dni. Dwukrotnie była też wybierana Zawodniczką Roku w WWE (2012 i 2014) w plebiscycie Slammy Awards. Zdobyła też nagrodę dla Kobiety Roku w latach 2012-2014 w plebiscycie magazynu "Pro Wrestling Illustrated".