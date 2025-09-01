WWE wraca po jedenastu latach przerwy do Polski

WWE wraca do Polski. Kiedy gala w Ergo Arenie?

Znakomita wiadomość dla fanów wrestlingu w Polsce. Podczas niedzielnej gali WWE Clash in Paris ogłoszono fenomenalne wieści! Organizacja WWE, największa federacja wrestlingu na świecie, powraca do Polski po niemal 11 latach przerwy. Na liście nadchodzących wydarzeń pojawiły się informacje o gali w trójmiejskiej Ergo Arenie.

Wydarzenie WWE Road to Royal Rumble będzie nietelewizyjnym wydarzeniem, jednym z wielu, które odbędą się w styczniu 2026 roku w Europie. Na razie nie wiadomo, jakie gwiazdy organizacji WWE pojawią się w Polsce, ale z pewnością nie zabraknie także czołowych postaci znanych z walk w federacji.

Będzie to piąta gala WWE w Polsce. Ostatnia odbyła się na Torwarze w kwietniu 2015 roku, a impreza reklamowana była jako WWE Live.

Kiedy odbywały się gale WWE w Polsce?

Łącznie w Polsce odbyły się cztery gale WWE. Pierwsza z nich miała miejsce w Dzień Niepodległości, 11 listopada 2011 roku. Gala odbywała się pod brandem WWE Smackdown. Dwukrotnie gale odbywały się w Ergo Arenie, raz w Łodzi i raz w Warszawie.

11 listopada 2011, WWE Smackdown House Show – Ergo Arena

12 kwietnia 2012, WWE RAW House Show – Ergo Arena

27 kwietnia 2013, WWE Raw House Show – Atlas Arena

15 kwietnia 2015, WWE Live – Torwar

17 stycznia 2026 – WWE Road to Royal Rumble – Ergo Arena

Wyniki gali WWE Clash of Paris

Seth Rollins pokonał CM Punka, Jeya Uso i LA Knighta w walce o pas wagi ciężkiej WWE

John Cena pokonał Logana Paula

Rusev pokonał Sheamusa

Becky Lynch pokonała Nikki Bellę w walce o pas interkontynentalnej mistrzyni kobiet WWE

The Wyatt Sicks pokonali The Street Profits w walce o pas drużynowy WWE

Roman Reigns pokonał Bronsona Reeda