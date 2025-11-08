Mistrzyni olimpijska o współpracy z Darią Abramowicz. Szczere słowa o relacji

Aleksandra Mirosław to mistrzyni olimpijska we wspinaczce sportowej

Aleksandra Mirosław o współpracy z Darią Abramowicz. „Jestem cały czas w kontakcie”

Aleksandra Mirosław odniosła gigantyczny sukces. Wspinaczka sportowa jest niezwykle wymagająca. Skupienie na kilka sekund startu mogłoby przygnieść wiele osób. Mimo to, Mirosław ze swoją presją radzi sobie znakomicie. To zapewne także zasługa jej psycholog, Darii Abramowicz.

Mirosław nie ukrywała w rozmowie z portalem „Meczyki”, że współpraca przebiega bardzo dobrze, a panie są w kontakcie w każdym potrzebnym momencie.

- Ja ze swoją psycholog, Darią Abramowicz, jestem w kontakcie praktycznie cały czas. Oczywiście, kiedy przychodzi moment startu, nie jest tak, że siedzę z telefonem w ręku i piszę do niej, co mam teraz zrobić - to tak nie działa – przyznała wprost Mirosław.

Aleksandra Mirosław o kontakcie z Darią Abramowicz: Trwa cały czas

Polska mistrzyni olimpijska z Paryża nie ukrywała, że Daria Abramowicz stworzyła dla niej znakomite warunki pracy i bezpieczną przestrzeń, w której zawsze może się odnaleźć.

- Nasz kontakt trwa cały czas. Jeśli coś się dzieje, mogę do niej napisać lub zadzwonić, niezależnie od tego, gdzie jest i gdzie ja akurat jestem. Nigdy nie czułam się odsunięta czy niezaopiekowana. Daria stworzyła dla mnie przestrzeń bezpieczną, w której mogę powiedzieć wszystko, co w duszy gra. I jest to przestrzeń wolna od ocen - dodała.