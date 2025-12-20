Tragiczne wieści obiegły Polskę. Nie żyje medalista olimpijski Maciej Łasicki

Maciej Łasicki urodził się 12 października 1965 roku w Gdańsku. Reprezentował barwy miejscowych Stoczniowca (1981-1983) oraz AZS AWFiS (1983-1988). W tym ostatnim pracował również po skończeniu kariery jako szkoleniowiec. Był wychowankiem trenera Witolda Srogi.

"Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Macieja Łasickiego, brązowego medalisty igrzysk olimpijskich w Barcelonie (1992) w czwórce ze sternikiem oraz trzykrotnego medalisty mistrzostw świata. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia" - poinformował profil Polskie Wiosła PZTW na Facebooku.

Największy sukces Łasickiego to igrzyska w Barcelonie w 1992 roku, gdzie wywalczył brązowy medal w czwórce podwójnej ze sternikiem. W finałowym wyścigu biało-czerwoni musieli uznać wyższość tylko rywali z Rumunii i Niemiec. Łasicki był szlakowym tej osady, a razem z nim płynęli Jacek Streich, Wojciech Jankowski i Tomasz Tomiak oraz sternik Michał Cieślak. Młodszy o dwa lata Tomiak zmarł w sierpniu 2020 roku.

W takim samym składzie w 1991 roku w Wiedniu biało-czerwoni zdobyli także brązowy krążek mistrzostw świata w czwórce ze sternikiem oraz srebrny dwa lata później w czeskich Roudnicach-Racicach w czwórce bez sternika. W 1995 roku na MŚ w Tampere Polacy w czwórce bez sternika (Tomiaka zastąpił Piotr Basta) zajęli trzecią lokatę.

W latach 1985-1995 Łasicki wywalczył 12 tytułów mistrza kraju – w czwórce bez i ze sternikiem oraz dwójce i dwójce podwójnej. Jego karierę przedwcześnie zakończyła poważna kontuzja odniesiona tuż przed kolejnymi igrzyskami w Atlancie.

W styczniu 1996 roku podczas obozu przygotowawczego w Sierra Nevada w Hiszpanii, kiedy razem z Bastą wracał z marszobiegu w górach, spadł 100 metrów w dół. Doznał ogólnych potłuczeń, a także skomplikowanego złamania lewej ręki. Pomimo kilku operacji nie odzyskał w niej pełnej sprawności i nie wrócił do dawnej formy.