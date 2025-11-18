Mocny sprzeciw polskiego ministra. Chodzi o Rosję i Białoruś. Ważne oświadczenie

Wielki protest ministrów sportu z 33 krajów świata, którzy sprzeciwiają się przywróceniu Rosji i Białorusi w struktury Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego

Jakub Rutnicki podpisał oświadczenie wyrażające zaniepokojenie w tej sprawie

Oficjalny komunikat w tej sprawie został wystosowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Chcą przywrócić Rosję i Białoruś do międzynarodowej rywalizacji. Reakcja polskiego ministra

Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki dołączył do grona ministrów ds. sportu państw z całego świata, którzy podpisali wspólne oświadczenie w sprawie komunikatu Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego (IPC) o przywróceniu pełnego członkostwa Rosji i Białorusi w tej organizacji.

Oświadczenie dotyczy decyzji IPC z 27 września o zniesieniu częściowego zawieszenia Rosji i Białorusi, obowiązującego od czasu inwazji na Ukrainę, oraz o przywróceniu obu komitetom narodowym statusu pełnoprawnych członków organizacji. Rutnicki już wcześniej, na początku października skrytykował te działania, kierując list do ministrów ds. sportu państw Unii Europejskiej. Teraz dołączył do szefów resortów sportu z całego świata, podpisując oświadczenie, w którym wzywają do podtrzymania zawieszenia obu krajów.

Doświadczenia Ukrainy a państwa wschodniej flanki NATO. Jak zachowa się Europa w obliczu wojny z Rosją?

„Sygnatariusze dokumentu wyrazili swoje zaniepokojenie wobec zniesienia częściowego zawieszenia Rosji i Białorusi, które obowiązywało od czasu wybuchu wojny w Ukrainie, oraz przywrócenia obu komitetom narodowym statusu pełnoprawnych członków organizacji. Wezwali również wszystkie federacje międzynarodowe do dalszego działania zgodnie ze stanowiskiem MKOl poprzez zapewnienie, że reprezentacje narodowe Rosji i Białorusi w dalszym ciągu nie będą obecne w rywalizacji sportowej w poszczególnych dyscyplinach sportu” - poinformowało Ministerstwo Sportu i Turystyki w komunikacie prasowym.

Minister sportu Jakub Rutnicki przed laty występował w "Idolu". Zobacz galerię zdjęć.

Kto jeszcze podpisał się pod oświadczeniem?

Resort sportu podał, że pod oświadczeniem podpisali się ministrowie z 33 państw, w tym z 23 należących do Unii Europejskiej, a ponadto m.in. z Ukrainy, Australii, Japonii czy Wielkiej Brytanii. Pod dokumentem swój podpis złożył również europejski komisarz ds. sprawiedliwości międzypokoleniowej, młodzieży, kultury i sportu Glenn Micallef.

Wojna pozycyjna na lata? Zajęcie Ukrainy zajęłoby Putinowi ponad 100 lat

Wcześniej MKOl zezwolił, pod ścisłymi warunkami i pod neutralnymi flagami, na obecność rosyjskich i białoruskich sportowców na igrzyskach w Mediolanie i Cortinie, podobnie jak miało to miejsce w Paryżu w 2024 roku.