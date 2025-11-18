Mocny sprzeciw polskiego ministra. Chodzi o Rosję i Białoruś. Ważne oświadczenie

Czy rosyjscy i białoruscy sportowcy powrócą do rywalizacji na arenie międzynarodowej? Ministrowie sportu z wielu państw całego świata podpisali się przeciwko zniesieniu częściowego zawieszenia Rosji i Białorusi w Międzynarodowym Komitecie Paralimpijskim. Wśród przedstawicieli 33 państw jest także polski minister sportu Jakub Rutnicki.

  • Wielki protest ministrów sportu z 33 krajów świata, którzy sprzeciwiają się przywróceniu Rosji i Białorusi w struktury Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego
  • Jakub Rutnicki podpisał oświadczenie wyrażające zaniepokojenie w tej sprawie
  • Oficjalny komunikat w tej sprawie został wystosowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Chcą przywrócić Rosję i Białoruś do międzynarodowej rywalizacji. Reakcja polskiego ministra

Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki dołączył do grona ministrów ds. sportu państw z całego świata, którzy podpisali wspólne oświadczenie w sprawie komunikatu Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego (IPC) o przywróceniu pełnego członkostwa Rosji i Białorusi w tej organizacji.

Oświadczenie dotyczy decyzji IPC z 27 września o zniesieniu częściowego zawieszenia Rosji i Białorusi, obowiązującego od czasu inwazji na Ukrainę, oraz o przywróceniu obu komitetom narodowym statusu pełnoprawnych członków organizacji. Rutnicki już wcześniej, na początku października skrytykował te działania, kierując list do ministrów ds. sportu państw Unii Europejskiej. Teraz dołączył do szefów resortów sportu z całego świata, podpisując oświadczenie, w którym wzywają do podtrzymania zawieszenia obu krajów.

„Sygnatariusze dokumentu wyrazili swoje zaniepokojenie wobec zniesienia częściowego zawieszenia Rosji i Białorusi, które obowiązywało od czasu wybuchu wojny w Ukrainie, oraz przywrócenia obu komitetom narodowym statusu pełnoprawnych członków organizacji. Wezwali również wszystkie federacje międzynarodowe do dalszego działania zgodnie ze stanowiskiem MKOl poprzez zapewnienie, że reprezentacje narodowe Rosji i Białorusi w dalszym ciągu nie będą obecne w rywalizacji sportowej w poszczególnych dyscyplinach sportu” - poinformowało Ministerstwo Sportu i Turystyki w komunikacie prasowym.

Kto jeszcze podpisał się pod oświadczeniem?

Resort sportu podał, że pod oświadczeniem podpisali się ministrowie z 33 państw, w tym z 23 należących do Unii Europejskiej, a ponadto m.in. z Ukrainy, Australii, Japonii czy Wielkiej Brytanii. Pod dokumentem swój podpis złożył również europejski komisarz ds. sprawiedliwości międzypokoleniowej, młodzieży, kultury i sportu Glenn Micallef.

Wcześniej MKOl zezwolił, pod ścisłymi warunkami i pod neutralnymi flagami, na obecność rosyjskich i białoruskich sportowców na igrzyskach w Mediolanie i Cortinie, podobnie jak miało to miejsce w Paryżu w 2024 roku.

