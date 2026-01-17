WWE w Gdańsku: Karta walk i wyniki. Kto walczył na gali w Polsce?

WWE po raz ostatni organizowało galę w Polsce w kwietniu 2015 roku. Po blisko 11 latach największa federacja wrestlingu na świecie znów zawitała w naszym kraju z galą live event WWE: Road to Royal Rumble. 17 stycznia w trójmiejskiej Ergo Arenie największe gwiazdy zaprezentowały się przed polską publicznością. Co powinieneś wiedzieć o gali WWE w Gdańsku?

WWE w Polsce: O której gala w Gdańsku?

Zacznijmy od godziny rozpoczęcia gali. Zgodnie z informacją na stronie organizatora, wejście na halę było możliwe od godziny 18:00. Na pierwszą walkę było trzeba trochę poczekać - sama gala rozpoczęła się punktualnie o godzinie 19:30. Ile trwała? Zgodnie z przypuszczeniami ponad 2 godziny, skończyła się chwilę po godzinie 22.

Karta walk i wyniki WWE w Gdańsku: Kto walczył 17 stycznia 2026?

Jedną z największych niewiadomych była karta walk sobotniej gali. Jak informował organizator wydarzenia, Live Nation Polska, można było spodziewać się 3 głównych walk mistrzowskich. Ostatecznie odbyły się następujące pojedynki (zwycięzcy zostali zaznaczeni):

Bron Breakker vs. Je'Von Evans - Singles Match

vs. Je'Von Evans - Singles Match Bron Breakker i Bronson Reed vs. Je'Von Evans i CM Punk - Tag Team Match

- Tag Team Match Bayley vs. Raquel Rodriguez - Singles Match

- Singles Match MFT i Solo Sikoa vs. The Wyatt Sicks - 6-man Tag Team Match

- 6-man Tag Team Match Lyra Valkyria vs. Roxanne Perez - Singles Match

vs. Roxanne Perez - Singles Match Maxxine Dupri vs. Becky Lynch (c) - Women's Intercontinental Championship Match

- Women's Intercontinental Championship Match Cody Rhodes (wygrał przez DQ) vs. Drew McIntyre (c) - Undisputed WWE Championship Match

Karta walk uległa modyfikacji. Wcześniej przez kilka tygodni zapowiadano m.in. Triple Threat Match: Stephanie Vaquer vs. Iyo Sky vs. Raquel Rodriguez o pas Women’s World Championship, jednak kontuzja Vaquer pokrzyżowała te plany. WWE na oficjalnej stronie zapowiadało te gwiazdy:

Cody Rhodes

CM Punk

Drew McIntyre

Becky Lynch

Bron Breakker

Bronson Reed

Maxxine Dupri

Ilja Dragunov

Bayley

Z kolei Live Nation Polska w ostatnim komunikacie zapowiedziało występ: The Kabuki Warriors, The Wyatt Sicks, Raquel Rodriguez i Roxanne Perez. Z wymienionych w Gdańsku zabrakło Dragunova i Kabuki Warriors.

Czy WWE wróci do Polski?

Po niemal 11 latach WWE wróciło do Polski, a na koniec wydarzenia Cody Rhodes zapowiedział, że kolejny powrót jest możliwy i szefowie federacji - Triple H i Nick Khan - dokładnie przyglądają się temu wydarzeniu.

Ważna wiadomość to świetna sprzedaż biletów. W Ergo Arenie właściwie nie było wolnych miejsc, publiczność była żywiołowa, a galę WWE obejrzała niemal wypełniona hala!