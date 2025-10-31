"Iga może mieć problemy". Komentator Eurosportu bije na alarm przed WTA Finals

WTA Finals 2025 rozpoczną się 1 listopada i potrwają do 8 listopada. Iga Świątek trafiła do "grupy śmierci" z Amandą Anisimovą, Jeleną Rybakiną i Madison Keys, choć w Turnieju Mistrzyń trudno rozpatrywać słabsze rywalki. W drugiej grupie zagrają: liderka rankingu WTA, Aryna Sabelenka, oraz Coco Gauff, Jessica Pegula i Jasmine Paolini. Lech Sidor, były mistrz Polski w singlu, a obecnie komentator tenisowy w Eurosporcie, uważa jednak, że Polka wylosowała fatalnie.

- Trzy rywalki, z którymi Iga nie lubi grać. Ta druga grupa w połowie sezonu byłaby mocniejsza. Teraz nie. Paolini załapała się do WTA Finals rzutem na taśmę. Przeczuwam, że będzie słabszą zawodniczką. Gauff raz wystrzeli z formą, innym razem gra przeciętnie. Iga ma zdecydowanie trudniejszą grupę. Wszystkie przeciwniczki grają tak szybko, że Iga może mieć problemy z każdą z nich - ocenia ceniony ekspert.

Co prawda Świątek może pochwalić się bilansem meczów 5-2 z Keys, 6-4 z Rybakiną i 1-1 z Anisimovą, ale Sidor przekonuje, że nawet w przypadku tej ostatniej nie powinno się wracać do genialnego zwycięstwa w finale Wimbledonu (6:0, 6:0), a do późniejszej porażki w US Open (4:6, 3:6).

- Tak naprawdę Anisimova w Nowym Jorku rozniosła Igę, a w głowie zawodnika zwykle siedzi ostatni mecz. Anisimova od pewnego czasu poczuła luz w grze. Ona nie musi wygrać za wszelką cenę. Inaczej niż Świątek, która każdy mecz gra na śmierć i życie – twierdzi Sidor.

Polka wygrała w tym roku wszystkie cztery mecze z Rybakiną (w United Cup, Dosze, Roland Garros i Cincinnati), jednak komentator Eurosportu podkreśla, że Kazaszka to zawodniczka bardzo solidna. W turniejach tego sezonu zwykle nie przegrywała z zawodniczkami niżej rozstawionymi. Natomiast Keys miewa „mecze życia”, w których gra bardzo szybki tenis, ogrywając rywalki.

- Nie ma piątej lewy Wielkiego Szlema. To zbyt prestiżowe imprezy i kolejne miliony dolarów niczego nie zmienią. Zwłaszcza w kobiecym tenisie, gdzie te turnieje wieńczące sezon rozgrywane są w egzotycznych miejscach. Na pewno będzie to jednak turniej ciekawy. Tu nie ma miejsca na niespodzianki, jak w innych turniejach, gdzie 130. zawodniczka rankingu wygrywa z turniejową dwójką czy trójką. Tutaj wszystkie rywalki są zbliżone umiejętnościami. Żadnego wyniku nie będzie można określić mianem niespodzianki - podsumował Sidor.