Nie tylko Sabalenka. Iga Świątek gorsza od wielkich rywalek w prestiżowym zestawieniu!

Iga Świątek poznała już drabinkę WTA Finals 2025. We wtorek (28 października) odbyło się losowanie, w wyniku którego grająca z "2" Polka trafiła do grupy Sereny Williams. Zagra w niej z: Amandą Anisimovą, Jeleną Rybakiną i Madison Keys. Pierwszy mecz z tą ostatnią odbędzie się już w sobotę, 1 listopada. Świątek będzie faworytką - w bezpośrednich starciach ma z Amerykanką bilans 5:2, choć w tym roku 1:1. Keys wygrała pamiętny półfinał Australian Open, a Iga wzięła rewanż kilka miesięcy później w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Madrycie. Zanim jednak tenisistki rozpoczną zmagania w WTA Finals, pod lupę wzięto także ich siłę zasięgów na Instagramie!

Iga Świątek czwarta na świecie na Instagramie

Jeden z kibiców przygotował przed Turniejem Mistrzyń zestawienie uwzględniające wszystkie tenisistki z czołowej "100" rankingu. Kluczem była liczba obserwujących na Instagramie, co w dzisiejszych czasach otwiera wielkie możliwości marketingowe. I choć na czele podobnie jak w rankingu WTA znajduje się Aryna Sabalenka, dalsze pozycje mogą być sporym zaskoczeniem. Choćby fakt, że Świątek jest dopiero czwarta - za Emmą Raducanu i Naomi Osaką!

Ranking tenisistek pod względem liczby obserwujących na Instagramie:

1. Aryna Sabalenka - 3,830,644

2. Emma Raducanu (Wielka Brytania) - 2,936,091

3. Naomi Osaka (Japonia) - 2,911,539

4. Iga Świątek (Polska) - 2,345,665

5. Coco Gauff (USA) - 2,283,453

6. Elina Switolina (Ukraina) - 1,736,234

7. Ons Jabeur (Tunezja) - 1,352,238

8. Paula Badosa (Hiszpania) - 1,304,716

9. Alexandra Eala (Filipiny) - 722,196

10. Jasmine Paolini (Włochy) - 684,948

Tylko osiem tenisistek z czołówki może więc pochwalić się prestiżowym milionem, a pięć przekroczyło barierę dwóch milionów obserwujących. Ciekawy jest fakt, że w czołowej "10" mamy przedstawicielki 10 różnych krajów! Nawet z USA wielkimi zasięgami może pochwalić się tylko Coco Gauff, mimo że w WTA Finals aż 4 z 8 uczestniczek to Amerykanki. Dla przykładu najbliższa rywalka Świątek - Keys - ma "tylko" 345 tys. obserwujących. Dwa miliony mniej od Polki! To jednak wyłącznie ciekawostka, a na korcie w Rijadzie liczyć będzie się forma dnia.

