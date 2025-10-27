Iga Świątek znów ukarana przez tenisowe władze! Poważne konsekwencje, ważna zmiana przed WTA Finals!

WTA znów ukarało Igę Świątek, Arynę Sabalenkę i inne tenisistki za niewypełnienie obowiązkowych startów w turniejach.

Zawodniczki straciły punkty rankingowe, co wpłynęło na rozstawienie przed losowaniem WTA Finals.

Dowiedz się, dlaczego czołowe tenisistki rezygnują z niektórych turniejów i jaki ma to wpływ na ich pozycję w rankingu!

W opublikowanym w poniedziałek rankingu WTA zaszły istotne zmiany w stosunku do notowania z poprzedniego tygodnia. Prowadzi wciąż z dużą przewagą Aryna Sabalenka (9870 pkt), a za nią jest Iga Świątek (8195 pkt). Z kont Polki i Białorusinki poznikały już punkty wywalczone w ubiegłorocznych WTA Finals (po 400 pkt). Do tego obie zostały ukarane za niewypełnienie limitów dotyczących startów w turniejach rangi WTA 500. Pierwsze karne zera wlepiono Świątek i Sabalence już tydzień temu. Teraz znów je ukarano. Wszystko przez restrykcyjne zasady WTA. Od sezonu 2024 czołowe zawodniczki muszą w trakcie jednego roku zagrać minimum sześć turniejów rangi WTA 500. Ta reguła wywołuje ogromne emocje, a tenisowe gwiazdy narzekają, że terminarz już wcześniej był bardzo wymagający, a teraz WTA zmusza je do jeszcze większego wysiłku.

Iga Świątek, Aryna Sabalenka i inne zawodniczki z czołówki z konieczności nie wypełniają tych norm. W efekcie pod koniec sezonu, gdy stanie się jasne, że nie mają już matematycznych szans na zrealizowanie zasad, WTA wpisuje im w rankingu karne zera, zabierając jednocześnie punkty za najgorsze występy, które liczyły się w notowaniu. Tak było już rok temu i to samo dzieje się teraz.

Iga Świątek rozegrała w tym sezonie cztery turnieje rangi WTA 500: United Cup, Stuttgart, Bad Homburg i Seul. Zabrakło jej zatem dwóch turniejów do wypełnienia wymaganego limitu. Dlatego otrzymała w sumie dwa karne zera - pierwsze dostała tydzień temu, a kolejne WTA wlepiło jej teraz. Podobnie jest w przypadku Aryny Sabalenki. Białorusinka w tym roku zagrała w trzech turniejach WTA 500: w Brisbane, Stuttgarcie i Berlinie. Liderka rankingu też została ukarana. Obie tenisistki nie straciły jednak dużo punktów. W sumie Świątek została ukarana utratą 173 pkt (65 plus 108), a Sabalence zabrano 130 pkt (10 plus 120). Te korekty nie będą miały wpływu na walkę o pozycję numer 1 na koniec sezonu. Świątek nie ma już szans na dogonienie wielkiej rywalki jeszcze w tym roku. W WTA Finals będzie mogła tylko zmniejszyć stratę do Białorusinki. Obie panie rok temu wywalczyły w mistrzostwach po 400 pkt, wygrywając po dwa mecze w grupach.

Iga Świątek już wcześniej kilka razy sygnalizowała wyraźnie, że nie będzie za wszelką cenę wypełniać norm WTA, a wobec nowych zasad kluczowe jest podejmowanie rozsądnych decyzji i odpowiednie ograniczanie liczby występów w trosce o własne zdrowie.

- Pewnie będę musiała wybierać niektóre turnieje i je opuszczać, nawet jeśli są obowiązkowe. WTA z tymi wszystkimi zasadami trochę to nam skomplikowała. Nie sądzę, żeby którakolwiek czołowa zawodniczka była w stanie zagrać w sześciu turniejach rangi WTA 500. To po prostu niemożliwe do zmieszczenia w kalendarzu. Myślę, że musimy być w tym mądre, nie przejmować się zbytnio zasadami i myśleć o tym, co jest dla nas zdrowe. Trzeba dbać o swoje ciało, o regenerację - powiedziała Iga Świątek niedawno w Pekinie.

Poza Igą Świątek i Aryną Sabalenką ukarano też inne tenisistki. Karne zero za niewypełnienie limitów wlepiono też Madison Keys. To istotne, bo Amerykanka w efekcie w rankingu WTA Race (teraz pokrywa się już z podstawowym rankingiem) spadła na 7. miejsce. Wyprzedziła ją Jelena Rybakina. Wpłynie to na podział na koszyki przed wtorkowym losowaniem grup WTA Finals 2025 (28 października).

Koszyki przed losowaniem WTA Finals 2025:

Koszyk 1 - Aryna Sabalenka, Iga Świątek

Koszyk 2 - Coco Gauff, Amanda Anisimova

Koszyk 3 - Jessica Pegula, Jelena Rybakina

Koszyk 4 - Madison Keys, Jasmine Paolini

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 27 października 2025:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 9870 pkt

2. (2) Iga Świątek (Polska) 8195

3. (3) Coco Gauff (USA) 6563

4. (4) Amanda Anisimova (USA) 5887

5. (5) Jessica Pegula (USA) 5183

6. (7) Jelena Rybakina (Kazachstan) 4350

7. (8) Madison Keys (USA) 4335

8. (6) Jasmine Paolini (Włochy) 4325

9. (9) Mirra Andriejewa (Rosja) 4319

10. (10) Jekaterina Aleksandrowa (Rosja) 3375