Martina Navratilova wypaliła o Idze Świątek przed WTA Finals! "Jest jak zagadka"

Iga Świątek ostatni tydzień spędziła w Polsce, bardzo ciężko trenując. "Ten tydzień to był czas ciężkiej pracy i regeneracji. Ostatni zryw przed WTA Finals" - napisała na Instagramie, dodając wymowne zabawne hashtagi: "Nie mogę chodzić", "Chcę tylko odpocząć", "Tak, umarłam".

Ten wysiłek ma przynieść owoce w WTA Finals. To kończące sezon nieoficjalne mistrzostwa świata tenisistek znane wcześniej jako Turniej Masters albo Turniej Mistrzyń. W tym roku ponownie zostaną rozegrane w Rijadzie, na korcie twardym w arenie King Saud University. Tradycyjnie w finałach WTA powalczy osiem najlepszych tenisistek w sezonie (i osiem najlepszych par deblowych). Rywalizacja toczyć się będzie w dwóch grupach systemem każdy z każdy. Potem półfinały i wielki finał.

WTA Finals 2025: Kto zagra?

Znamy już wszystkie osiem tenisistek, które wywalczyły awans do turnieju singla WTA Finals 2025 w Rijadzie. Jako ostatnia zrobiła to Jelena Rybakina, która pokonując Victorię Mboko (6:3, 7:6) i awansując do półfinału turnieju WTA 500 w Tokio, wyprzedziła w rankingu WTA Race Mirrę Andriejewą. Rywalizacja o awans do WTA Finals w tym sezonie była niesamowicie zacięta i emocjonująca.

Oto komplet ośmiu tenisistek, które są pewne kwalifikacji do WTA Finals 2025:

Aryna Sabalenka

Iga Świątek

Coco Gauff

Amanda Anisimova

Jessica Pegula

Madison Keys

Jasmine Paolini

Jelena Rybakina

Kiedy już poznaliśmy komplet uczestniczek WTA Finals w rywalizacji singlowej, Martina Navratilowa oceniła sezon wszystkich finalistek i ich szanse na sukces w Rijadzie. Co powiedziała o Idze Świątek? Poniżej jej pełna wypowiedź z artykułu na oficjalnej stronie WTA:

"Mam wrażenie, że w tym roku jest trochę zagadką w porównaniu do standardów, które wyznaczyła w ostatnich sezonach. Nie wygrała tego, co wszyscy myśleli czyli Roland Garros, a potem niespodziewanie triumfowała w turnieju, w którym nikt na nią nie stawiał. Może presja opadła i pomyślała: „Po prostu pójdę na całość”. Była trochę chimeryczna, ale wygrała Wimbledon w niesamowity sposób. Spłaszczała swoje uderzenia i nie przejmowała się pojedynczymi błędami. To właśnie taki agresywny styl musi pokazać w Rijadzie. To powinno dodać jej pewności siebie" - powiedziała Martina Navratilova o Idze Świątek.

WTA Finals 2025: PREMIE

Pula nagród w WTA Finals 2025 jest rekordowa. Rok temu było w niej aż 15,25 mln dolarów. Coco Gauff, triumfatorka WTA Finals 2024, zarobiła 4,805 mlm dolarów, co jest rekordową premią w kobiecym tenisie. Gdyby nie jedna porażka w grupie zgarnęłaby 5,155 mln dol. W tym roku pula nagród WTA Finals jest jeszcze większa - 15,5 mln dolarów.

Kiedy WTA Finals 2025 w Rijadze

WTA Finals 2025 w Rijadzie zostaną rozegrane w dniach 1-8 listopada. Rok temu mecze w grupach rozgrywane były o godz. 13.30 i 16 polskiego czasu, ale teraz spotkania singlowe w grupach (poza pierwszym dniem) mają być rozgrywane o godz. 15 i 16.30 polskiego czasu. Iga Świątek pierwszy mecz w WTA Finals 2025 rozegra zatem 1 lub 2 listopada (sobota/niedziela). Transmisja TV z WTA Finals 2025 na antenie Canal+ Sport 2.

Kiedy losowanie WTA Finals 2025

Losowanie grup WTA Finals 2025 zaplanowano na wtorek 28 października. Rok temu tradycyjna sesja zdjęciowa uczestniczek mistrzostw w wieczorowych kreacjach odbyła się kilka dni po losowaniu.