Iga Świątek zagra z Magdą Linette! Polski hit w Miami Open!

Iga Świątek i Magda Linette zmierzą się w Miami Open.

To będzie drugie oficjalne starcie dwóch Polek.

Sprawdź, kiedy mecz Świątek - Linette i gdzie będzie transmisja!

Po losowaniu Miami Open zapachniało meczem Igi Świątek z Magdą Linette, ale warunkiem było zwycięstwo doświadczonej tenisistki z Poznania nad reprezentującą Francję Rosjanką Warwarą Graczową. Ten warunek został spełniony. Linette wygrała 2:6, 6:2, 6:0 i będziemy mieli polski pojedynek na Florydzie.

Iga Świątek i Magda Linette w Miami Open zagrają ze sobą po raz drugi. Pierwszy oficjalny mecz rozegrały w październiku 2023 roku w Pekinie. Spotkanie wywoływało duże emocje wśród polskich kibiców, ale okazało się bardzo jednostronnym pojedynkiem. Wyraźnie lepsza Świątek ograła 6:1, 6:1 starszą koleżankę z reprezentacji Polski, która wyraźnie nie miała najlepszego dnia.

Czy teraz mecz Igi Świątek z Magdą Linette dostarczy większych emocji? Dodatkowym smaczkiem tej konfrontacji będzie z pewnością osoba Agnieszki Radwańskiej. Była wybitna tenisistka, mistrzyni Miami Open 2012, towarzyszy Linette na Florydzie i doradza jej jako konsultantka. Jaki pomysł na mecz z Igą Świątek będzie miała słynna Krakowianka? I czy Linette będzie potrafiła go zrealizować?

Zajmująca obecnie 50. miejsce w rankingu WTA Magda Linette rok temu doszła w Miami Open aż do ćwierćfinału, w którym uległa (3:6, 2:6) Jasmine Paolini. W tej samej fazie ubiegłorocznego turnieju na Florydzie odpadła Iga Świątek, mistrzyni Miami Open z 2022 roku. Uległa wtedy rewelacyjnej Alexandrze Eali (2:6, 5:7).

Kiedy mecz Iga Świątek - Magda Linette w Miami Open?

Mecz Iga Świątek - Magda Linette w 2. rundzie Miami Open zostanie rozegrany w czwartek 19 marca 2026. Plan gier i godzinę meczu poznamy w środę wieczorem. Transmisje TV z turnieju kobiet Miami Open na antenie Canal+ Sport 2.

