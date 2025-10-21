Wielka rywalka Igi Świątek nie zagra w WTA Finals, bo nie dostała wizy?! Kuriozalna sytuacja!

Mirra Andriejewa to wielki talent i długo była rewelacją tego sezonu. 18-latka z Rosji w pierwszej połowie roku spisywała się fenomenalnie. Triumfowała w turniejach WTA 1000 w Dubaju i WTA 1000 w Indian Wells. W obu tych prestiżowych imprezach ograła Igę Świątek. Andriejewa zajmowała nawet 5. miejsce w rankingu i była wyżej niż pogrążona w kryzysie Polka.

Druga połowa roku nie była już w wykonaniu Mirry Andriejewej tak udana. Rosjanka coraz częściej zaliczała zaskakujące wpadki, odpadając szybko z turniejów. Sama przyznała, że coraz gorzej radziła sobie z presją oczekiwań. W czasie meczów po nieudanych akcjach traciła panowanie nad sobą, zaskakując gwałtownymi wybuchami gniewu albo płaczu. Jej ostatnie występy to szokujące porażki z dużo niżej notowanymi rywalkami - Sonay Kartal (nr 81) w Pekinie, Laurą Siegemund (nr 57) w Wuhan i Lin Zhu (nr 219) w Ningbo.

Z kolejnych wpadek Mirry Andriejewej skorzystały rywalki ścigające się z nią o miejsce w kończących sezon WTA Finals w Rijadzie. Jasmine Paolini wyprzedziła już Rosjankę w notowaniu WTA Race i przyklepała awans do prestiżowych mistrzostw. Andriejewa w tym rankingu zajmuje teraz ósme miejsce, ale rzutem na taśmę może ją wyprzedzić jeszcze Jelena Rybakina. Po triumfie w Ningbo reprezentantka Kazachstanu traci do 18-latki z Rosji już tylko 6 punktów, ale żeby poprawić swój dorobek i znaleźć się przed Andriejewą, musi dojść do półfinału w trwającym turnieju WTA 500 w Tokio.

Mirra Andriejewa nie znalazła się na liście uczestniczek turnieju w Tokio, co zaskoczyło kibiców. Powód nieobecności Rosjanki w stolicy Japonii jest kuriozalny. Okazuje się, że nie gra w Tokio, bo... nie dostała japońskiej wizy. Zdradziła to bardzo aktywna na platformie X tenisistka Ellen Perez. "Ona nie ma wizy i dlatego nie gra w Tokio" - napisała, zabierając głos w dyskusji na temat nieobecności Andriejewej w Kraju Kwitnącej Wiśni.

WTA Finals 2025 rozpocznie się 1 listopada a losowanie grup zaplanowano na 28 października. Pewne udziału w mistrzostwach są już Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys i Jasmine Paolini. W puli nagród będzie aż 15,5 mln dolarów.