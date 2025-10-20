Iga Świątek ukarana przez WTA, a to nie koniec! Tenisowe władze wkroczyły do akcji

WTA ukarało Igę Świątek i Arynę Sabalenkę za niewypełnienie obowiązkowych startów w turniejach.

Zawodniczki straciły punkty rankingowe, a kolejne konsekwencje czekają je w przyszłym tygodniu.

Dowiedz się, dlaczego czołowe tenisistki rezygnują z niektórych turniejów i jaki ma to wpływ na ich pozycję w rankingu!

W opublikowanym w poniedziałek rankingu WTA nie zaszły duże zmiany w stosunku do notowania z poprzedniego tygodnia. Prowadzi wciąż z dużą przewagą Aryna Sabalenka (10390 pkt), a za nią jest Iga Świątek (8703 pkt). Polka i Białorusinka mają jednak mniej punktów niż zapowiadały wyliczające wszystko na bieżąco symulacje. Wszystko przez restrykcyjne zasady WTA. Od sezonu 2024 czołowe zawodniczki muszą w trakcie jednego roku zagrać minimum sześć turniejów rangi WTA 500. Ta reguła wywołuje ogromne emocje, a tenisowe gwiazdy narzekają, że terminarz już wcześniej był bardzo wymagający, a teraz WTA zmusza je do jeszcze większego wysiłku.

Iga Świątek, Aryna Sabalenka i inne zawodniczki z czołówki z konieczności nie wypełniają tych norm. W efekcie pod koniec sezonu, gdy stanie się jasne, że nie mają już matematycznych szans na zrealizowanie zasad, WTA wpisuje im w rankingu karne zera, zabierając jednocześnie punkty za najgorsze występy, które liczyły się w notowaniu. Tak było już rok temu i to samo dzieje się teraz.

Iga Świątek rozegrała w tym sezonie cztery turnieje rangi WTA 500: United Cup, Stuttgart, Bad Homburg i Seul. Brakuje jej zatem dwóch turniejów do wypełnienia wymaganego limitu. Dlatego otrzyma w sumie dwa karne zera - pierwsze dostała teraz, a kolejne WTA wlepi jej za tydzień. Podobnie jest w przypadku Aryny Sabalenki. Białorusinka w tym roku zagrała w trzech turniejach WTA 500: w Brisbane, Stuttgarcie i Berlinie. Liderka rankingu też zostanie ukarana. Obie tenisistki nie stracą jednak dużo punktów. W sumie Świątek zostanie ukarana utratą 173 pkt (65 teraz i 108 za tydzień), a Sabalence zabiorą 130 pkt (10 teraz i 120 za tydzień). Te korekty nie będą miały wpływu na walkę o pozycję numer 1 na koniec sezonu. Świątek nie ma już szans na dogonienie wielkiej rywalki jeszcze w tym roku. W WTA Finals będzie mogła tylko zmniejszyć stratę do Białorusinki. Obie panie rok temu wywalczyły w mistrzostwach po 400 pkt, wygrywając po dwa mecze w grupach.

Iga Świątek już wcześniej kilka razy sygnalizowała wyraźnie, że nie będzie za wszelką cenę wypełniać norm WTA, a wobec nowych zasad kluczowe jest podejmowanie rozsądnych decyzji i odpowiednie ograniczanie liczby występów w trosce o własne zdrowie.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 20 października 2025:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 10390 pkt

2. (2) Iga Świątek (Polska) 8703

3. (3) Coco Gauff (USA) 7863

4. (4) Amanda Anisimova (USA) 5914

5. (5) Jessica Pegula (USA) 5183

6. (8) Jasmine Paolini (Włochy) 4525

7. (9) Jelena Rybakina (Kazachstan) 4505

8. (7) Madison Keys (USA) 4395

9. (6) Mirra Andriejewa (Rosja) 4319

10. (10) Jekaterina Aleksandrowa (Rosja) 3375