Słowa Ukrainki o Idze Świątek obiegły świat! Palnęła o testosteronie

Marta Kostjuk w najnowszym notowaniu wskoczyła na 27. miejsce w rankingu WTA. Swego czasu była już 16. rakietą świata, ale jedna z najzdolniejszych tenisistek młodego pokolenia nie jest na razie w stanie przebić się do ścisłej czołówki, której przewodzą Iga Świątek i Aryna Sabalenka. 23-letnia Ukrainka od dłuższego czasu współpracuje z polską trenerką, Sandrą Zaniewską. Już pod jej wodzą dotarła m.in. do ćwierćfinału Australian Open 2024, ale w dotychczasowych starciach z Polką i Białorusinką ponosiła wyłącznie porażki.

Tylko w tym roku Kostjuk przegrała z Sabalenką w Madrycie i Rzymie, a ze Świątek nie wyszła na kort w Cincinnati, oddając walkowera. Teraz juniorska mistrzyni Australian Open i US Open 2017 odniosła się do trudnej rywalizacji z najlepszymi tenisistkami świata.

- Kiedy grałam przeciwko Idze, nie byłam na to kompletnie gotowa. Miało to miejsce rok temu [w Indian Wells i Cincinnati - red.] i ona była bardzo mocna. Przeciwko Sabalence wiem natomiast, że to zawsze będzie ciężka bitwa. Mam umiejętności, ale na koniec one są ode mnie znacznie większe i silniejsze - powiedziała Ukrainka w rozmowie z portalem "Tennis365". Na tym jednak nie skończyła.

- Każdy z nas ma swoją biologiczną strukturę. Niektórzy mają wyższy poziom testosteronu, inni niższy. To po prostu natura. Czuję, że jestem od nich mniejsza. Próbuję zrozumieć, jak mogę pokonać te zawodniczki, grając swój tenis, ale i tak muszę pracować ciężej na punkty. Muszę biegać znacznie więcej niż one, żeby z nimi wygrywać - wypaliła Kostjuk.

Ukraińska tenisistka zakończyła już sezon. Świątek i Sabalenka wystąpią jeszcze w WTA Finals. Turniej w Rijadzie odbędzie się w dniach 1-8 listopada.