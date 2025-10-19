Były nadzieją polskiego tenisa. Porzuciły Polskę dla USA. Olivia i Karolina Lincer zmieniają barwy

Olivia Lincer grała dla Polski od marca 2022 roku. W grudniu skończy 21 lat i obecnie zajmuje 425. miejsce w rankingu WTA. Na koncie ma dwa wygrane turnieje rangi ITF w zeszłym roku, a jako reprezentantka Polski zdobyła też brązowy medal zeszłorocznych narodowych mistrzostw Polski w tenisie. W maju została zawodniczką akademickiej drużyny uniwersytetu Oklahoma State University i od tamtej pory grała w turniejach wyłącznie w USA i Kanadzie. To właśnie ze Stanami Zjednoczonymi wiąże przyszłość, podobnie jak jej młodsza siostra - 17-letnia Karolina Lincer. Ta również zamierza kontynuować karierę na uczelni OSU.

Wybrały USA. Siostry Olivia i Karolina Lincer rezygnują z gry dla Polski

Młodsza z sióstr Lincer stawia dopiero pierwsze kroki w seniorskiej karierze. W rankingu WTA z 7 zdobytymi punktami zajmuje na razie 1302. miejsce, a od stycznia nie grała nawet w zawodach ITF. Wiadomo już jednak, że wraz z siostrą będzie grała pod amerykańską flagą. Na stronie ITF zmieniono już ich narodowość, wkrótce należy spodziewać się tego w bazie WTA. Jak po ponad trzech latach występów dla Polski wyjaśnił to ojciec tenisistek?

- Próbuję dzieci wychowywać tak, aby rozumiały, że zawsze jest inne miejsce od tego, w którym nikt cię nie zauważa i nie rozumie twojej wartości. Trzeba zmieniać otoczenie, aby być wśród tych, którzy cię doceniają i wspierają. Polska w tym momencie takim miejscem nie jest. Dziękuję kibicom, którzy zawsze pozytywnie komentowali nasze poczynania. Niestety, nie dało się tego odczuć ze strony PZT - powiedział Maciej Lincer w rozmowie z portalem "Polski Tenis".

Pierwszy występ Olivii Lincer w amerykańskich barwach już od 21 października w turnieju ITF W100 w Tyler w Teksasie. Co ciekawe, 20-latka grała w lipcu w deblu ze słynną Eugenie Bouchard w turnieju WTA Hall of Fame Open w Newport.