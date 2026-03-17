Nerwowo na treningu Igi Świątek! Ostra wymiana zdań z Wimem Fissettem [ZDJĘCIA]

Iga Świątek zaczyna rywalizację w Miami Open po rozczarowującym występie w Indian Wells. Polka po kilku znakomitych meczach w Kalifornii nagle zaprezentowała się zaskakująco słabo w spotkaniu z Eliną Switoliną, który przegrała 2:6, 6:4, 4:6. Mistrzyni Wimbledonu od początku tego pojedynku była wyraźnie spięta i zdenerwowana, a przed ostatnim gemem straciła panowanie nad sobą i doszło do bardzo nerwowej wymiany zdań z członkami jej zespołu.

Wygląda na to, że w zespole Igi Świątek jest wciąż nerwowo. W światowych agencjach pojawiły się zdjęcia z treningu naszej tenisistki w Miami. Widać na nich nerwową dyskusję z Wimem Fissettem, a Polka wygląda na sfrustrowaną i zniecierpliwioną. Czy to tylko kolejne obrazki, jakich wiele w czasie treningów?

Iga Świątek pierwszy mecz w Miami Open rozegra w czwartek, a jej rywalką będzie Magda Linette albo Warwara Graczowa. Polka wygrała ten turniej w 2022 roku w trakcie jej spektakularnej serii 37 zwycięstw. Warunki na Florydzie są bardzo wymagające - korty są dużo szybsze niż w Indian Wells, a kozioł piłki wyraźnie niższy. Problemem też jest wysoka wilgotność i zmęczenie związane ze zmianą czasu po podróży z Kalifornii. Rok temu Iga odpadła z Miami Open w ćwierćfinale po sensacyjnej porażce z młodą Filipinką Alexandrą Ealą.

