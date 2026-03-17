Iga Świątek zaczyna walkę w Miami Open, a jej pierwszą rywalką może być Magda Linette.

Poznaliśmy już plan gier na pierwszy dzień rywalizacji w turnieju kobiet, więc wiadomo, która połowa drabinki zaczyna.

Sprawdź, kiedy Iga Świątek zagra pierwszy mecz w Miami i gdzie będzie transmisja.

Iga Świątek kontra Magda Linette w 2. rundzie Miami Open? Jeżeli 34-letnia tenisistka z Poznania w 1. rundzie pokona reprezentująca od niedawna Francję Rosjankę Warwarę Graczową (nr 60), to będziemy mieli starcie dwóch Polek. Magdzie towarzyszy w Miami w roli trenerki i konsultantki Agnieszka Radwańska, co dodałoby dodatkowego smaczku tej konfrontacji. Magdalena Fręch w 1. rundzie zmierzy się z Amerykanką McCartney Kessler (nr 51).

Iga Świątek triumfowała w Miami Open w 2022 roku w czasie swojej niesamowitej serii 37 zwycięstw. Była wtedy tak rozpędzona, że nikt nie był w stanie jej zatrzymać. W finale ograła 6:4, 6:0 Naomi Osakę. Warunki w Miami jednak dużo mniej pasują Idze Świątek niż te w Indian Wells. Korty są dużo szybsze. Do tego jest bardzo duża wilgotność, za czym nasza gwiazda nie przepada. Rok temu przeżyła w tym turnieju bardzo bolesne rozczarowanie. Odpadła z Miami Open w ćwierćfinale po porażce 2:6, 5:7 z rewelacyjną Alexandrą Ealą. Młoda Filipinka (nr 29) teraz może być rywalką Igi Świątek już w 3. rundzie.

Iga Świątek pierwszy mecz w Miami Open 2026 zagra w czwartek 19 marca. Poznaliśmy już plan gier na pierwsze dni turnieju i zaczyna dolna połowa drabinki kobiet, czyli ta, w której jest Polka. Transmisje TV z turnieju kobiet Miami Open na antenie Canal+ Sport 2.

