Ważne informacje dla Igi Świątek przed WTA Finals 2025! To wszystko zmienia!

WTA Finals to kończące sezon nieoficjalne mistrzostwa świata tenisistek znane wcześniej jako Turniej Masters albo Turniej Mistrzyń. W tym roku ponownie zostaną rozegrane w Rijadzie, na korcie twardym w arenie King Saud University. Tradycyjnie w finałach WTA powalczy osiem najlepszych tenisistek w sezonie (i osiem najlepszych par deblowych). Rywalizacja toczyć się będzie w dwóch grupach systemem każdy z każdy. Potem półfinały i wielki finał.

WTA Finals 2025: Kto zagra?

Znamy już wszystkie osiem tenisistek, które wywalczyły awans do turnieju singla WTA Finals 2025 w Rijadzie. Jako ostatnia zrobiła to Jelena Rybakina, która pokonując Victorię Mboko (6:3, 7:6) i awansując do półfinału turnieju WTA 500 w Tokio, wyprzedziła w rankingu WTA Race Mirrę Andriejewą. Rywalizacja o awans do WTA Finals w tym sezonie była niesamowicie zacięta i emocjonująca. Jeżeli Rybakina wygra kolejny mecz w Tokio, wyprzedzi również Keys i będzie wtedy losowana z trzeciego koszyka. Amerykanka od US Open leczyła kontuzje i nie grała. Dlatego jej występ w Rijadzie stoi pod dużym znakiem zapytania. Rezerwowymi w tej chwili są Andriejewa i Jekaterina Aleksandrowa.

Oto komplet ośmiu tenisistek, które są pewne kwalifikacji do WTA Finals 2025:

Aryna Sabalenka

Iga Świątek

Coco Gauff

Amanda Anisimova

Jessica Pegula

Madison Keys

Jasmine Paolini

Jelena Rybakina

WTA Finals 2025: PREMIE

Pula nagród w WTA Finals 2025 jest rekordowa. Rok temu było w niej aż 15,25 mln dolarów. Coco Gauff, triumfatorka WTA Finals 2024, zarobiła 4,805 mlm dolarów, co jest rekordową premią w kobiecym tenisie. Gdyby nie jedna porażka w grupie zgarnęłaby 5,155 mln dol. W tym roku pula nagród WTA Finals jest jeszcze większa - 15,5 mln dolarów.

Kiedy WTA Finals 2025 w Rijadze

WTA Finals 2025 w Rijadzie zostaną rozegrane w dniach 1-8 listopada. Rok temu mecze w grupach rozgrywane były o godz. 13.30 i 16 polskiego czasu, ale teraz spotkania singlowe w grupach (poza pierwszym dniem) mają być rozgrywane o godz. 15 i 16.30 polskiego czasu. Iga Świątek pierwszy mecz w WTA Finals 2025 rozegra zatem 1 lub 2 listopada (sobota/niedziela). Transmisja TV z WTA Finals 2025 na antenie Canal+ Sport 2.

Kiedy losowanie WTA Finals 2025

Losowanie grup WTA Finals 2025 zaplanowano na wtorek 28 października. Rok temu tradycyjna sesja zdjęciowa uczestniczek mistrzostw w wieczorowych kreacjach odbyła się kilka dni po losowaniu.

