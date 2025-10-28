Iga Świątek w grupie śmierci w WTA Finals 2025! Bardzo trudne losowanie Polki!

Iga Świątek w WTA Finals zagra już po raz piąty z rzędu. - Jestem z siebie bardzo dumna i zamierzam to kontynuować - stwierdziła Polka w rozmowie z serwisem WTA. W tym roku łatwo nie będzie, ale w prestiżowych mistrzostwach zawsze jest trudno, a rywalki są z absolutnego topu. Za nami ceremonia losowania. Iga Świątek trafiła do Grupy Sereny Williams. Zagra w niej z Amandą Anisimovą. Jeleną Rybakiną i Madison Keys. Aryna Sabalenka znalazła się z Grupie Steffi Graf. Jej rywalki to Coco Gauff, Jessica Pegula i Jasmine Paolini. Polka rywalizację zacznie od starcia z Amerykanką Keys. Forma mistrzyni Australian Open jest wielką niewiadomą. Po US Open zmagała się z kontuzją. Niedawno wznowiła treningi, a azjatyckich turniejach jej zabrakło. Bardzo wysoką formę prezentowały za to ostatnio Anisimova i Rybakina. Amerykanka wygrała turniej WTA w Pekinie. Rybakina po efektownej serii zwycięstw w turniejach WTA 500 w Ningbo i Tokio rzutem ta taśmę zakwalifikowała się do finałów.

Grupa Steffi Graf

Aryna Sabalenka

Coco Gauff

Jessica Pegula

Jasmine Paolini

Grupa Sereny Williams

Iga Świątek

Amanda Anisimova

Jelena Rybakina

Madison Keys

Iga Świątek dotarła już do Rijadu. W poniedziałkowy wieczór trenowała razem z Amandą Anisimovą. Rok temu WTA Finals również rozgrywano w Rijadzie, a Iga przeżywała wtedy ogromny dramat, o czym wiedzieli tylko jej najbliżsi i członkowie zespołu. Wygrała dwa mecze (z Krejcikovą i Kasatkiną), jeden przegrała (z Gauff) i nie wyszła z grupy przez gorszy bilans setów. Dopiero kilka tygodni później mogła poinformować o wykryciu w jej organizmie śladowych ilości zakazanej substancji i koszmarze, którego doświadczała od ponad dwóch miesięcy.

WTA Finals 2025: PREMIE

Pula nagród w WTA Finals 2025 jest rekordowa. Rok temu było w niej aż 15,25 mln dolarów. Coco Gauff, triumfatorka WTA Finals 2024, zarobiła 4,805 mlm dolarów, co jest rekordową premią w kobiecym tenisie. Gdyby nie jedna porażka w grupie zgarnęłaby 5,155 mln dol. W tym roku pula nagród WTA Finals jest jeszcze większa - 15,5 mln dolarów.

Kiedy WTA Finals 2025 w Rijadze

WTA Finals 2025 w Rijadzie zostaną rozegrane w dniach 1-8 listopada. Mecze singlowe w grupach poza pierwszym dniem mają być rozgrywane o godz. 15 i 16.30 polskiego czasu. Iga Świątek pierwszy mecz w WTA Finals 2025 rozegra 1 lub 2 listopada (sobota/niedziela). Transmisja TV z WTA Finals 2025 na antenie Canal+ Sport 2.