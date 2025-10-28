Iga Świątek w grupie śmierci w WTA Finals 2025! Bardzo trudne losowanie Polki!

Iga Świątek w WTA Finals zagra już po raz piąty z rzędu. - Jestem z siebie bardzo dumna i zamierzam to kontynuować - stwierdziła Polka w rozmowie z serwisem WTA. W tym roku łatwo nie będzie, ale w prestiżowych mistrzostwach zawsze jest trudno, a rywalki są z absolutnego topu. Za nami ceremonia losowania. Iga Świątek trafiła do Grupy Sereny Williams. Zagra w niej z Amandą Anisimovą. Jeleną Rybakiną i Madison Keys. Aryna Sabalenka znalazła się z Grupie Steffi Graf. Jej rywalki to Coco Gauff, Jessica Pegula i Jasmine Paolini. Polka rywalizację zacznie od starcia z Amerykanką Keys. Forma mistrzyni Australian Open jest wielką niewiadomą. Po US Open zmagała się z kontuzją. Niedawno wznowiła treningi, a azjatyckich turniejach jej zabrakło. Bardzo wysoką formę prezentowały za to ostatnio Anisimova i Rybakina. Amerykanka wygrała turniej WTA w Pekinie. Rybakina po efektownej serii zwycięstw w turniejach WTA 500 w Ningbo i Tokio rzutem ta taśmę zakwalifikowała się do finałów.
Grupa Steffi Graf
- Aryna Sabalenka
- Coco Gauff
- Jessica Pegula
- Jasmine Paolini
Grupa Sereny Williams
- Iga Świątek
- Amanda Anisimova
- Jelena Rybakina
- Madison Keys
Iga Świątek dotarła już do Rijadu. W poniedziałkowy wieczór trenowała razem z Amandą Anisimovą. Rok temu WTA Finals również rozgrywano w Rijadzie, a Iga przeżywała wtedy ogromny dramat, o czym wiedzieli tylko jej najbliżsi i członkowie zespołu. Wygrała dwa mecze (z Krejcikovą i Kasatkiną), jeden przegrała (z Gauff) i nie wyszła z grupy przez gorszy bilans setów. Dopiero kilka tygodni później mogła poinformować o wykryciu w jej organizmie śladowych ilości zakazanej substancji i koszmarze, którego doświadczała od ponad dwóch miesięcy.
WTA Finals 2025: PREMIE
Pula nagród w WTA Finals 2025 jest rekordowa. Rok temu było w niej aż 15,25 mln dolarów. Coco Gauff, triumfatorka WTA Finals 2024, zarobiła 4,805 mlm dolarów, co jest rekordową premią w kobiecym tenisie. Gdyby nie jedna porażka w grupie zgarnęłaby 5,155 mln dol. W tym roku pula nagród WTA Finals jest jeszcze większa - 15,5 mln dolarów.
Kiedy WTA Finals 2025 w Rijadze
WTA Finals 2025 w Rijadzie zostaną rozegrane w dniach 1-8 listopada. Mecze singlowe w grupach poza pierwszym dniem mają być rozgrywane o godz. 15 i 16.30 polskiego czasu. Iga Świątek pierwszy mecz w WTA Finals 2025 rozegra 1 lub 2 listopada (sobota/niedziela). Transmisja TV z WTA Finals 2025 na antenie Canal+ Sport 2.