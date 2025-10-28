Losowanie WTA Finals 2025 RELACJA NA ŻYWO. Z kim zagra Iga Świątek w grupie?

Na żywo Losowanie WTA Finals 2025 A tu jeszcze kilka obrazków z wczorajszego treningu Igi Świątek w Rijadzie. Z Polką jest oczywiście trener Wim Fissette Iga Swiatek practices ahead of the WTA Finals Riyadh on Monday. pic.twitter.com/EKJMNb7SSs — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) October 27, 2025 Rok temu WTA Finals również rozgrywano w Rijadzie, a Iga przeżywała wtedy ogromny dramat, o czym wiedzieli tylko jej najbliżsi i członkowie zespołu. Wygrała dwa mecze (z Krejcikovą i Kasatkiną), jeden przegrała (z Gauff) i nie wyszła z grupy przez gorszy bilans setów. Dopiero kilka tygodni później mogła poinformować o wykryciu w jej organizmie śladowych ilości zakazanej substancji i koszmarze, którego doświadczała od ponad dwóch miesięcy. Wszystko gotowe 🍿#WTAFinals pic.twitter.com/R2Zh1DfCrs — Michał Chojecki (@chechaouen) October 28, 2025 Rok temu jedyną zawodniczką, która uczestniczyła w ceremonii losowania WTA Finals była Iga Świątek. Zapewne jako obrończyni tytułu. Zatem teraz pewnie zobaczymy Coco Gauff. Choć być może organizatorzy zaskoczą innym pomysłem. W mediach społecznościowych turnieju są już obrazki z przygotowań do ceremonii losowania Iga Świątek rozbije bank w WTA Finals? Premie są kosmiczne, a podatki w Arabii Saudyjskiej niskie! Tenisistki powalczą oczywiście w WTA Finals o gigantyczne pieniądze. Pula nagród jest rekordowa. Niepokonana mistrzyni zarobi ponad 5,2 mln dolarów. Szczegóły w tym artykule Zgodnie z tradycją Iga Świątek (koszyk nr 1) pierwszy mecz zagra zawodniczką z koszyka nr 4 - Jasmine Paolini albo Madison Keys Tak jak rok temu dziś będzie tylko ceremonia losowania, a sesja finalistek w wieczorowych kreacjach i uroczysta kolacja będą już bliżej turnieju - w czwartek albo w piątek. Pierwsze mecze w sobotę Za Igą Świątek już pierwsze treningi w Rijadzie. Wczoraj trenowała z Amandą Anisimovą W Getty już mnóstwo zdjęć Igi Świątek z poniedziałkowego treningu w Rijadzie. Oczywiście autorstwa @JJlovesTennis Ta chyba najładniejsza 👌 pic.twitter.com/Jluuihb39C — Michał Chojecki (@chechaouen) October 27, 2025 Oto komplet ośmiu tenisistek, które zagrają w WTA Finals 2025 i koszyki przed losowaniem: Koszyk 1 - Aryna Sabalenka, Iga Świątek





WTA Finals to kończące sezon nieoficjalne mistrzostwa świata tenisistek znane wcześniej jako Turniej Masters albo Turniej Mistrzyń. W tym roku ponownie zostaną rozegrane w Rijadzie, na korcie twardym w arenie King Saud University. Tradycyjnie w finałach WTA powalczy osiem najlepszych tenisistek w sezonie (i osiem najlepszych par deblowych). Rywalizacja toczyć się będzie w dwóch grupach systemem każdy z każdy. Potem półfinały i wielki finał.

WTA Finals 2025: Kto zagra?

Losowanie WTA Finals 2025 RELACJA NA ŻYWO

Iga Świątek dotarła już do Rijadu. W poniedziałkowy wieczór trenowała razem z Amandą Anisimovą. Rok temu WTA Finals również rozgrywano w Rijadzie, a Iga przeżywała wtedy ogromny dramat, o czym wiedzieli tylko jej najbliżsi i członkowie zespołu. Wygrała dwa mecze (z Krejcikovą i Kasatkiną), jeden przegrała (z Gauff) i nie wyszła z grupy przez gorszy bilans setów. Dopiero kilka tygodni później mogła poinformować o wykryciu w jej organizmie śladowych ilości zakazanej substancji i koszmarze, którego doświadczała od ponad dwóch miesięcy.