Iga Świątek rozbije bank w WTA Finals? Premie są kosmiczne, a podatki w Arabii Saudyjskiej niskie!

W kończących sezon WTA Finals zagra tradycyjnie osiem najlepszych tenisistek (i osiem par deblowych). Na wtorek 28 października zaplanowano losowanie grup (ok. godziny 16.30-17.00 czasu polskiego). Iga Świątek i Aryna Sabalenka jako dwie najwyżej rozstawione zawodniczki trafią do koszyka nr 1 i pierwsze mecze (1/2 listopada) rozegrają z rywalkami z koszyka nr 4 (Madison Keys, Jasmine Paolini).

Tytułu broni Coco Gauff, która rok temu, triumfując w WTA Finals w Rijadzie, pobiła rekord świata jeżeli chodzi o premię zarobioną w kobiecym tenisie. Amerykanka zarobiła wtedy 4,805 mln dolarów, a gdyby nie jedna porażka w fazie grupowej, zgarnęłaby aż 5,155 mln dol! W tym roku pula nagród w WTA Finals jest jeszcze większa - urosła z 15,25 mln do 15,5 mln dolarów. Dlatego niepokonana w całym turnieju mistrzyni dostanie ponad 5,2 mln dolarów!

To oczywiście kwota brutto, ale fiskus w Arabii Saudyjskiej jest wyjątkowo łaskawy. We Francji (Roland Garros) czy Wielkiej Brytanii (Wimbledon) tenisiści w przypadku bardzo wysokich premii płacą aż ok. 45 proc. podatku. W USA jest niewiele lepiej - ok. 38 proc. (to zależy od stanu). A w Arabii Saudyjskiej sportowcy płacą tylko podatek w wysokości ok. 5-10 proc. Jest to istotny czynnik, który sprawia, że ten kraj jest tak atrakcyjny dla sportowych gwiazd i organizatorów zawodów. Iga Świątek musi jeszcze rozliczyć całoroczne zarobki w Polsce, ale korzysta wtedy z licznych odliczeń i ulg dla sportowców, a państwa, w których rozgrywa turnieje, mają podpisane z naszym krajem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Iga Świątek i Aryna Sabalenka mogą pobić rekord Sereny Williams, która w jednym sezonie (w 2013 r.) uzbierała z turniejowych premii 12,38 mln dolarów. W tym roku Polka zarobiła już 9,41 mln, a Białorusinka aż 12,31 mln dol!

Koszyki przed losowaniem WTA Finals 2025:

Koszyk 1 - Aryna Sabalenka, Iga Świątek

Koszyk 2 - Coco Gauff, Amanda Anisimova

Koszyk 3 - Jessica Pegula, Jelena Rybakina

Koszyk 4 - Madison Keys, Jasmine Paolini

